Salen de línea de producción

Cd. Victoria, Tam.- Alrededor de 20 trabajadores de la planta uno de la empresa estadunidense APTIV en esta capital fueron retirados de la línea de producción y enviados a casa por ser sospechosos de Covid-19. Hasta el momento no se han confirmado casos positivos de esa enfermedad en dicho centro de trabajo, revelaron fuentes sindicales.

"No hay nada confirmado porque solamente les dan incapacidad, precisamente nos acaba de llegar una incapacidad de siete días que es lo que les están dando, es a una chica que trae bronquios y diarrea", dijo la secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras, María Dolores Zúñiga Vázquez. "No sabemos porqué no les están haciendo la prueba del Covid".

En dicha planta laboran dos mil 800 trabajadores de los cuales el 8.33 por ciento se encuentra a medio sueldo en sus hogares debido a que se trata de personas mayores de 65 años, que padecen de alguna enfermedad mórbida o son mujeres embarazadas, es decir, pertenecen a grupos vulnerables al virus SARS-CoV 2 y que la Secretaría de Salud recomienda no exponerse a lugares concurridos donde podrían contraer dicha enfermedad.

"La sana distancia no se está respetando porque no hay tal, porque los compañeros están muy cerca uno del otro, eso sí no se respeta aquí en la empresa APTIV", señaló la señora Zúñiga Vázquez, "pero los compañeros traen cubrebocas y traen careta, están trabajando muy presionados porque muchos no pueden respirar... no aguantan la careta y el cubrebocas porque llevan un ritmo muy acelerado".

EN KEMET

Dijo que el 23.08 por ciento de los mil 300 trabajadores en la planta de la maquiladora KEMET se encuentran en casa por ser parte de algunos de los grupos vulnerables con goce de sueldo al 100 por 100, mientras que los alrededor de mil trabajadores que aún están yendo a trabajar cuentan con todas las medidas sanitarias.

"Los gerentes están muy pendientes de sus trabajadores, sí respetan la sana distancia, sí tienen gel, les dan cubrebocas cada que ellos necesiten, en esa planta están trabajando excelente", destacó.