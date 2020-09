Salen de la TV

Ciudad de México.- Keeping Up with the Kardashians, el reality en el que el clan Kardashian han ventilado sus vidas, puntos bajos y altos, llegó a su fin.

Kim Kardashian hizo el anunció a sus fanáticos a través de sus redes sociales e informó que la última temporada saldrá al aire en 2021.

"Es con pesar en nuestros corazones que hemos hecho la difícil decisión como familia de decir adiós a Keeping Up with the Kardashians.

"Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos shows spin-off, estamos más que agradecidas con todos ustedes", escribió la esposa del rapero Kanye West.