Salen como un día cualquiera

Las familias regresaron a la normalidad en Reynosa, pese al alza de contagios del Covid-19. Realizan compras y visitan negocios no esenciales que han decidido abrir, y lo hacen sin la sana distancia, sin cubrebocas y sin las medidas preventivas.

Al igual que en otras partes del país, las familias ya se aburrieron del encierro y pese a que no hay clases para evitar riesgos en los menores, sacan a los niños pasear a la plaza principal "Miguel Hidalgo", mientras juegan en la banqueta o corren, igual ocurre por las tardes en los parques públicos.

Este 30 de mayo termina la jornada nacional de sana distancia, pero el Gobierno Federal aplicará semáforos y de igual forma cada estado regresará de acuerdo a la situación que se viva en cada lugar, pero Tamaulipas no va a regresar a la normalidad este lunes primero de junio.

Este viernes el Gobierno de Tamaulipas decretó la ampliación del estado de emergencia sanitaria, del 1 de junio al 15 de julio, ante el elevado riesgo de contagio que existe en la entidad del virus.

En un recorrido que realizó El Mañana de Reynosa se pudo ver mayor aforo vehicular, incluso ya se forma tráfico en algunos puntos y bulevares de la ciudad.

En la calle peatonal, pese a la lluvia, las familias acuden a los negocios de telefonía celular, a buscar ropa, aparatos electrodomésticos o simplemente salen a pasear.

Cada vez son más los negocios que han abierto sus puertas en el centro, aunque no son esenciales y pese a que las autoridades de Salud en Tamaulipas han señalado que no hay inicio de la "nueva normalidad" pronto, por el alza de casos y personas que se mantienen entubadas en los hospitales.

Cada día el tráfico es mayor, los niños salen de sus casas y las familias, siguen sin acatar las medidas de prevención.

Además no acatan el programa Hoy No Circula, autos sin placas, con las terminaciones de cada día, circulan normal, sin temor alguno, ya que las autoridades no emiten sanciones y los negocios no esenciales siguen abriendo, ya que tampoco hay aplicación de multas.





No se respeta el Hoy No Circula y hay mayor tráfico en la ciudad.





Familias regresan a las calles y a la normalidad pese al alza de casos en Reynosa y en Tamaulipas.