Salen adelante al vender dulces

Luego de que adquiriera una deuda por más de 30 mil pesos para solventar una operación en las piernas de su esposo y de ser despedida de su empleo, Dina Hernández, habitante de la colonia Rodríguez, optó por invertir sus ahorros en seis cajas de dulces, producto que ahora vende con la intención de pagar el préstamo y salir adelante.

En las calles de la zona centro ofrece las paletas, chicles, mazapanes, cocadas y otros. "Todo pasó muy rápido, de repente mi esposo necesitaba una operación, sin seguro y luego me quedé sin empleo, fue difícil pero yo siempre he sabido salir adelante, así que compré esas cajas de dulces y cuando las vendí, compré otras; así la llevo ahorita".

A su cargo también están dos hijos, quienes a veces la acompañan a las ventas.

Su marido va con ella, cargando los dulces en un pequeño contenedor de plástico donde además depositan los recursos de la venta.

"Tengo que estar animada para ofrecer los productos, hay quienes me hacen malas caras, incluso quienes me tienen asco, pero yo no me doy por vencida, sé que saldré de esta racha".

Su caso se suma al de otros reynosenses que EL MAÑANA ha publicado en las últimas semanas que tras el desempleo han optado por vender dulces.

Hernández pidió a la población: "Solo quiero que me compren dulces, la lástima es algo que nunca se le debe tener a nadie, humildemente estamos sobrellevando la crisis".