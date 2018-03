Sale de ‘Ventaneando’

Ciudad de México

La conductora Atala Sarmiento reveló que está fuera del programa de espectáculos “Ventaneando”, por decisión de Pati Chapoy.

Apenas a mediados de marzo Atala ofreció una entrevista para Adela Micha, para su plataforma “Saga”; en la charla habló de un supuesto cambio a Televisa, pues la habían visto en los pasillos de esa televisora. Sin embargo, dijo que nadie le había ofrecido nada. “Depende qué me propusieran, si conviene a mis intereses profesionales y económicos, pues lo analizaría”, explicó acerca de si había pensado en cambiarse de televisora.

LA IGNORAN

Algunas versiones sobre problemas entre Paty Chapoy, titular del programa y directora del área de espectáculos de Tv Azteca, y Sarmiento comenzaron a surgir la semana pasada, pues en la transmisión del programa del pasado jueves algunos usuarios de Twitter comentaron que parecía que todos estaban ignorando a la conductora.

Incluso la propia Atala respondió un tuit de una usuaria de Twitter y le escribió “no, no estabas mal, es real que no me hacían caso”.

El día siguiente, el viernes 23 de marzo las sospechas de problemas se hicieron aún más grandes pues Atala Sarmiento no apareció en “Ventaneando”. Ante tal situación, la conductora volvió a hablar para “ Saga” y confirmó este sábado que está fuera de “Ventaneando”: “Lo que si te puedo confirmar a ti y es algo que no le he dicho a nadie más, es que la señora Chapoy decidió que yo no puedo continuar en ‘Ventaneando’. La decisión la tomó ella a raíz de que no nos pusimos de acuerdo en la renovación del contrato”.