Sale el tráiler de ‘Nightflyers’

La plataforma de streaming Netflix ha publicado el primer tráiler de Nightflyers, la serie de terror y ciencia ficción basada en la novela homónima de George R.R. Martin.

La ficción narrará la historia de ocho científicos a bordo de la nave espacial The Nightflyer en busca de vida extraterrestre. Todo da un giro cuando misteriosos sucesos comienzan a ocurrir.

Esto es una advertencia, no una llamada de socorro”, dice una siniestra voz al comienzo del video.

En el tráiler el espectador puede ver cómo los protagonistas tratarán de sobrevivir dentro de la nave espacial, a pesar del fuego, y la sangre en las paredes que hace presagiar que no lo tendrán fácil para seguir con vida.

LA SUPLICA

No abordes la nave. No lleves The Nightflyer a la tierra”, suplica una de las protagonistas de la ficción al final del adelanto de casi 40 segundos de duración.

La novela fue ya adaptada a la gran pantalla, aunque sin mucho éxito, pues no era muy fiel al espíritu del creador de Game of Thrones (Juego de Tronos).

Ahora la serie trata de solucionar los errores cometidos por el filme... y el primer vistazo da muy buenas sensaciones para los amantes de lo sobrenatural.

Protagonizada por Phillip Rhys, Miranda Raison, Gwynne McElveen, Youssef Kerkour y Andrea Dolente, Nightflyers aún no tiene fecha de estreno oficial, aunque está previsto que vea la luz a lo largo de 2018.

La serie se emitirá a través de Netflix en España, mientras que en Estados Unidos se podrá ver gracias a SyFy.