Sale tímida e 'insegura'

Ciudad de México

La celebrity californiana Kim Kardashian confesó que ella es tímida e insegura sobre su cuerpo, así que le resulta más cómodo realizar un desnudo frente a muchas personas que hablar de sexo.

CONSERVADORA

"En casa soy mucho más conservadora de lo que lo es mi persona pública", comentó Kim Kardashian en una reciente entrevista con la revista Richardson.

"Mi persona pública es salvaje, sexual. Puedo ir a un set y estar completamente desnuda frente a cincuenta personas, haciendo una sesión de fotos, pero si es uno a uno, en la intimidad de una cama, soy como tímida e insegura", agregó.

Kardashian, quien ayer celebró su cumpleaños 38, relató cómo afectaron sus dos embarazos lo que sentía por su generosa anatomía y su sexualidad.

"Aumenté entre 30 a 40 kilos en mis embarazos y me sentía muy diferente a mí misma y muy poco atractiva... Literalmente, pensé: '¡Nunca volveré a tener relaciones sexuales en mi vida!", reveló.

ROMÁNTICO REGALO

Para celebrar su onomástico, su pareja y padre de sus hijos, el rapero Kanye West, prefirió no regalarle otro automóvil o un cheque de 1 millón de dólares, sino sorprenderla de una manera más romántica, decorando su residencia con flores y un pianista tocando exclusivamente para ella.

"¡Las flores de cumpleaños más bonitas del mundo! Gracias cariño, ¡te quiero mucho!", escribió Kim en su perfil de Twitter.

Mientras que Kanye también dedicó unas palabras en las redes sociales a su esposa.

"Kim, eres maravillosa. Seguiré intentando hacer cosas que puedan expresar lo bella que eres por dentro y por fuera y lo mucho que te quiero a ti y a nuestra familia".

The most beautiful birthday flowers in the world!!!!! I have the sweetest most creative husband! Thank you babe love you so much!!! pic.twitter.com/hpv8HFH6kQ