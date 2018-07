Sale a la tienda y ya no regresa. Reportan extravío de niña de 10 años

Desde las 6:00 horas salí a buscarla, además de mi familia estamos buscándola en diferentes calles, pero hasta el momento no la hemos encontrado, sólo┬áhemos recibido una llamada que supuestamente la habían visto en el ejido la Venada, pero me colgaron y ya no supe más . San Juana Sierra González, madre de la menor

, Tam.- La tarde del miércoles ense extravió unade apenas 10 años de edad en la colonia Popular, hasta el cierre de esta edición no se había dado con el paradero de la

Se trata de la niña Dina quien cuenta con 10 años de edad y que salió de su hogar y no regresó, situación que alarmó a la madre que la busca incansablemente por las diferentes colonias de esta ciudad fronteriza.

San Juana Sierra González madre de la menor, durante todo este día se ha dedicado a buscar a su hija, recorriendo las calles con una fotografía que imprimió para mostrársela a la comunidad y tratar de encontrarla.

"Desde las 6:00 horas salí a buscarla, además de mi familia estamos buscándola en diferentes calles, pero hasta el momento no la hemos encontrado, sólo hemos recibido una llamada que supuestamente la habían visto en el ejido la Venada, pero me colgaron y ya no supe más", dijo la madre desconsolada.

La menor al salir de su casa vestía una blusa morada con un short en color café claro sandalias negras y una trenza en su cabello.

Explicó que fue alrededor de las 18:00 horas del miércoles que la mandó comprar a la tienda un alimento para bebé, después ya no regresó, sin embargo ya vimos en el video que tiene el comercio que si entró y compró está el registro, pero después ya no supimos nada de ella.

Manifestó que siempre ha ido a la tienda y nunca había tenido ningún problema de que se ausentara como sucedió en esta ocasión, ya no regresó a la casa.

Comentó que durante la madrugada se anduvo buscando a la menor pero hasta el momento no la encontrado, este jueves desde las seis de la mañana se ha seguido buscando pero hasta el momento no se ha tenido éxito.

Destacó que para quienes vean a la menor, se pueden comunicar al número 8681719143, así mismo indicó que se estará presentando la denuncia correspondiente ante las autoridades ministeriales.