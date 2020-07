Sale positivo el alcalde de Miguel Alemán

Miguel Alemán, Tam.- El alcalde Servando López Moreno anunció este lunes que tras practicarse las respectivas pruebas la semana pasada en Estados Unidos y luego otra más en esta localidad para poder tener la certeza, fue notificado poco antes de la medianoche del domingo que resultó positivo a Covid-19.

"Hay algunas cosas personales que me gustaría reservarme, pero por mi posición como funcionario, servidor público y presidente municipal, pues tengo qué hacer público que salí positivo al Covid-19, lo cual ya me temía, y por eso me fui preparando con tiempo, porque sentía síntomas de calentura y cuerpo cortado, de ahí que me mantengo enclaustrado en mi casa desde más hace 10 días, sin salir y esperando los resultados que me llegaran de Victoria, los cuales me confirmaron como positivos, entonces voy a tener que llevar una cuarentena de 14 días más con tratamiento médico para poder salir adelante y así regresar nuevamente a mis funciones, pero ya sano si Dios quiere y dado de alta por los médicos", expresó.

"Es una situación muy difícil y complicada la que estoy viviendo, puesto que puedo poner en riesgo a mi familia, aunque estoy aislado, pero no dejo de poner en riesgo a mi esposa y mis hijos, sin embargo trato de cuidarme mucho, mantenerme al margen de ellos y de todo mi personal, así es que no hay porque temer, nadie de los de la Presidencia pueden salir contagiados porque insisto, tengo más de 10 días de no tener contacto con ellos", dijo.

"Esto es prueba de que el Covid-19 existe, de que estamos viviendo la pandemia también en M. Alemán, ya ha habido muchos casos, alguno que si se registran y otro no, pero también muchas muertes, por lo que necesitamos subir la guardia, ahorita me tocó a mí, al rato te puede tocar a ti o alguien de tu familia, todos estamos expuestos a ser contagiados del Covid-19, a unos les pega más duro que a otros, unos no sufren tantos efectos, pero otros hasta va a dar al Hospital, yo no he necesitado internamiento y ese es un buen síntoma de que estoy aquí en mí casa y no me ha faltado el oxígeno", destacó a través de un vídeo en vivo que publicó.

"No obstante, voy a seguir atendiendo los asuntos de la Presidencia Municipal a través del Zoom o de llamadas telefónicas, por lo que no voy a dejar de trabajar desde casa, para poder estar al pendiente de todo el pueblo de Miguel Alemán", finalizó diciendo.