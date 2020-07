Sale positivo a Covid-19 el alcalde de Miguel Alemán

Miguel Alemán, Tam.

El alcalde Servando López Moreno anunció este lunes que tras practicarse las respectivas pruebas la semana pasada en Estados Unidos y luego otra más en esta localidad para poder tener la certeza, fue notificado poco antes de la medianoche del domingo que resultó positivo a Covid-19.

"Hay algunas cosas personales que me gustaría reservarme, pero por mi posición como funcionario, servidor público y presidente municipal, pues tengo qué hacer público que salí positivo al Covid-19, lo cual ya me temía, y por eso me fui preparando con tiempo, porque sentía síntomas de calentura y cuerpo cortado, de ahí que me mantengo enclaustrado en mi casa desde más hace 10 días, sin salir y esperando los resultados que me llegaran de Victoria, los cuales me confirmaron como positivos, entonces voy a tener que llevar una cuarentena de 14 días más con tratamiento médico para poder salir adelante y así regresar nuevamente a mis funciones, pero ya sano si Dios quiere y dado de alta por los médicos", expresó.

