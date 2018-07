Sale peor el remedio

sandra.tovar@elmanana.com

Solicitar un préstamo de 10 mil pesos en una financiera representó para Alberto Rodríguez una demanda judicial, acoso telefónico, cientos de mensajes escritos en su hogar, el de la vecina y en la mayoría de los postes de su calle.

Alberto perdió el empleo en abril del 2017, motivo por el cual no pudo seguir pagando los 687 pesos quincenales que la financiera le solicitaba para liquidar su adeudo.

"El préstamo me lo otorgaron en enero del 2017, hasta el mes de marzo cumplí quincenalmente con el pago, pero después ya no pude porque me quedé sin trabajo y ahora no sé qué hacer".

Comenta que apenas pudo cubrir seis de las 26 quincenas que se marcaban en el contrato donde rigurosamente debía pagar 687 pesos y un último pago de 589, por lo que al final, el pago total sería de 18 mil 451 pesos, según lo contratado con Financiera Independencia.

"Me dijeron que el costo por apertura del crédito era del cinco por ciento, se te cobra una comisión por investigación de otro cinco por ciento, el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, una tasa de interés anual fija de 104 por ciento, con un Costo Anual Total (CAT) de 241 por ciento".

YA NO PUDO

A partir de abril del 2017, Alberto ya no pudo cubrir los pagos, lo que le generó intereses que provocaron que a la fecha el adeudo se encuentre en casi 55 mil pesos.

"Yo la verdad no entiendo mucho de eso, estoy de acuerdo en que tengo el adeudo pero si no les puedo pagar casi 8 mil pesos que era lo que debía, menos 55 mil. Me dicen que aunque me prestaron 10 mil pesos, mi crédito en realidad era de 18 mil 451 pesos y si a eso le sumamos los intereses de más de un año pues el adeudo es mayor".

Destacó que según los documentos que le entregaron en la financiera, de los 687 pesos que pagaba quincenalmente, sólo 102 pesos se iban como abono al capital.

"Diez pesos eran en abono a comisión, dos para el abono al IVA, 494 para los intereses, 79 para intereses del IVA por eso por ejemplo, luego de dar mi primer pago de 687 pesos, el saldo inicial era de 11 mil 160 y el saldo final fue de 11 mil 046 pesos".

ES ACOSADO

Alberto asegura que solicitar este préstamo se ha convertido en una pesadilla pues recibe llamadas telefónicas a altas horas de la noche, y lo amenazan con embargar o quitarle su vivienda.

Además, llaman a su familia y lo peor, dejan mensajes pegados en los postes de la calle donde vive.

"Es molesto y claro que da vergüenza que los vecinos vean que me dejan estos mensajes. Al principio pensaba en meter una demanda... pero yo les debo. Yo no estoy negándome a pagarles, pero necesito que esperen".

Dijo que aunque ya se acostumbró a recibir la visita de abogados o personal de la financiera que le otorgó el préstamo, está pensando seriamente en cambiarse de la colonia Juárez.

"Pues ya no les abrimos, pienso cambiarme de casa. Ya no contesto llamadas de números que no conozco, mi esposa y mis hijos tampoco porque ya sabemos de dónde son. Quiero pagar, pero necesito tiempo hasta que encuentre un empleo".

Encrucijada

Costo de obtener un DINERO ´extra´

ENERO 2017

Solicitud de préstamo por $10,000.00 a una empresa financiera

> Contrato: 26 pagos quincenales de $687.00 y un último de $589.00

> El costo por apertura del crédito era del 5%

> 5% de comisión por investigación

>16% del IVA

>Tasa de interés anual fija de 104%

>241% Costo Anual Total (CAT)

"No pueden llegar al domicilio y embargar, legalmente no puedan hacer eso, son cobranzas extra judiciales". Ramiro Cavazos, abogado.

´Deben ser tribunales los que lo resuelvan´

Incumplir pagos por préstamos obtenidos no es motivo para que se amenace, acose o utilicen medidas extremas para "motivar" al deudor a cumplir con los convenios de pago.

El abogado Ramiro Cavazos indicó que primero la empresa financiera y el deudor deben llegar a acuerdos de pago y en caso de persistir el incumplimiento, deben ser los tribunales los que resuelvan el asunto.

Dijo que en primera instancia, la persona que se siente acosada debe acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

"Que lleve el número telefónico del que le están llamando, que exponga su caso, que informe que no pudo pagar por cuestiones personales y quiere que lo asesoren. Debe no lo niega pero no deben acosarlo de esa manera".

Legalmente, explicó, no se debe amedrentar o amenazar con embargar, ni siquiera acosarlo con llamadas a altas horas de la noche.

"No pueden llegar al domicilio y embargar, legalmente no puedan hacer eso, son cobranzas extra judiciales, obviamente que al momento que recibe un préstamo y no paga, se van hacia sus bienes, pero para eso están los tribunales".

Las personas con estos adeudos, dijo, pueden acudir con un abogado para recibir asesoría.

"Lo ideal es llegar a un convenio con la institución que le está prestando, si amenazan con embargar, para eso tienen que ir a un tribunal, demandar, notificarle a la persona en el domicilio para que ella se defienda conforme a derecho corresponda".

Como abogados, dijo, no se busca perjudicar al deudor ya que no es ético y es una intimidación.

"En mis 25 años de ejercicio nunca le he dicho a un cliente que le vamos a embargar, se le ofrece la oportunidad de que pague, un acuerdo para que se quite esta situación de encima. Nunca le digo al deudor que lo vamos a perjudicar, no es ético y es una intimidación.

"Que busquen una alternativa a través de un abogado para que los representantes legales lleguen a un acuerdo donde el monto sea más bajo y le den facilidad de pago".

Por ningún motivo, reiteró, es válido amenazar con quitarle sus bienes, para eso están los tribunales y que sea un juez quien determine qué es lo correcto a pagar.

FÁCIL . Por diversos medios algunas empresas ofrecen préstamos.