Sale mujer a vender ropa y desaparece con su bebé, en Monterrey

La joven fue identificada como Jenifer Lizeth Jasso Guerrero, de 19 años, y su pequeña hija Angelín Sugey Castillo Jasso, de uno.

La Agencia Estatal de Investigaciones, a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata, inició las investigaciones para tratar de localizar a la mujer y su bebé mediante un reporte de búsqueda.

Xóchitl Guerrero, tía de la joven, en entrevista vía telefónica, detalló que se dirigía hacia la Estación Cuauhtémoc del Metro en donde vendería una ropa, ya que había contactado a una persona que le compraría los artículos.

La joven fue encaminada por sus abuelos hasta la Estación Unidad Modelo, en la Avenida Aztlán, el mediodía del sábado.

"Desde ese día desapareció y no sabemos nada de ella, sus abuelos tampoco saben nada, sólo que la encaminaron a que tomara el Metro, les dijo que iba a vender una ropa en la Estación Cuauhtémoc", dijo la mujer.

Fernández incluso detalló que esta mañana de hoy lunes 15 de marzo recibió una llamada de una persona que le dijo que se la iba a entregar en la Estación Cuauhtémoc, pero desistió de acudir a ese lugar por sugerencia de los agentes ministeriales.

"Me habló una mujer y me dijo que tenía a Jenifer y que está bien, que fuera por ella a la Estación Cuauhtémoc del Metro, pero los agentes ministeriales me dijeron que no fuera porque podría ser una extorsión", dijo la tía de la joven.

De acuerdo con el reporte de búsqueda lanzado por las autoridades, el día de su desaparición Jenifer vestía blusa blanca de manga larga, pantalón e mezclilla deslavado y calzaba tenis en color rosa.

La joven es de tez morena, pelo castaño lacio y largo, ojos cafés oscuro, de complexión delgada y mide 1.50 metros de estatura.

Como característica principal tiene un tatuaje en la palma derecha de su mano con la leyenda de Jasso, otro tatuaje en el lado derecho con el nombre de Óscar y otro en el lado izquierdo con el nombre de Javier, además de tener frenos en los dientes superiores.

La tía dijo que la joven vive bien con su esposo, quien ya fue interrogado por los agentes ministeriales para saber si había tenido algún problema con la joven.

"Él también está desesperado y la anda buscando, porque nadie sabemos nada de ella, varias personas nos dijeron que la vieron en la Estación Cuauhtémoc y que iba con un señor, nos dicen que ella iba asustada", detalló la mujer.