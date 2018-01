Sale 'El Mosh' de penal en Michoacán

Cd. de México.- Alejandro Echavarría Zarco "El Mosh" y los otro cuatro docentes detenidos por destrozos a la Secretaría de Educación de Michoacán enfrentarán su proceso en libertad.



Tras salir del penal "Lic. David Franco Rodríguez", a los cinco integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) les impusieron la presentación periódica mensual y prohibición de salir del Estado y País, según la agencia Red 113.



Asimismo, los indiciados no podrán asistir a manifestaciones masivas que afecten a terceros y tienen prohibido acercarse al quellerante y testigos durante el proceso.



El pasado miércoles 24 de enero, Echavarría Zarco fue acusado junto Netzahualcóyotl R., Arturo G., Ángel Daniel V. y René Z. por allanamiento, sabotaje y destrozos en las instalaciones que mantenían tomadas desde el 8 de enero.



"El Mosh" es un ex líder estudiantil que en 1999 encabezó el Consejo General de Huelga (CGH) durante el paro de 10 meses en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



De acuerdo con una tarjeta informativa, se detalló que este ex líder estudiantil, de 48 años, cuenta con la clave presupuestal 110071251E28100.0033553, adscrito a la escuela José María Morelos del Municipio de Álvaro Obregón y cubre un horario de 18:00 a 21:30 horas.



"Al cobijo del ala más radical de la CNTE, (Echavarría Zarco) obtuvo una plaza de maestro en la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), con fecha de ingreso del 1 de febrero del año 2011", expuso.



Las manifestaciones por la liberación de al menos 17 compañeros de la CNTE y el pago de bonos atrasados ha provocado en Michoacán los bloqueos de avenidas y carreteras.



En la vía Uruapan-Carapan, los inconformes cerraron el paso con vehículos incendiándose a la altura de la comunidad de Aranza, en el Municipio de Paracho.



Asimismo, avenidas de Morelia cercanas a la delegación de la PGR fueron bloqueadas.



También durante esta semana hubo enfrentamientos con palos y piedras de sindicalizados contra policías de Maravatío y Caltzontzin.