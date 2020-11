Sale Jiménez noqueado en camilla, por fuerte golpe en la cabeza

El delantero mexicano del Wolverhampton Raúl Jiménez fue retirado en camilla de la cancha el domingo al sufrir lo que parece fue una seria lesión en la cabeza tras chocar con el defensa de Arsenal David Luiz.

La lesión ocurrió a los cinco minutos del encuentro de la Liga Premier, después del cobro de un tiro de esquina de Willian. Jiménez y Luiz pugnaron el balón aéreo y chocaron cabezas, con el golpe retumbando en el vacío estadio Emirates.

Rápidamente se pidió ayuda al personal médico en la cancha. Luiz se sentó tras un par de minutos y eventualmente lo atendieron en la banda a la izquierda de la portería de los Wolves.

Pero Jiménez, de 29 años y que llegó a los Wolves en 2018, permaneció tirado y sin moverse. Finalmente lo colocaron en una camilla. Luiz, a quien le colocaron una vendaje en la cabeza, fue a ver si Jiménez se encontraba bien antes de que el brasileño regresara al campo y continuara jugando.

Jeez, this looks awful. Hope David Luiz and Raul Jimenez are both okay ?? pic.twitter.com/ya33oDDtGc

Jiménez fue llevado en camilla a un costado, con una máscara de oxígeno y aún sin moverse, antes de que se lo llevaran por el túnel.

"Queremos agradecer todos sus mensajes de apoyo por la lesión de @Raul_Jimenez9", dijeron los Wolves en su cuenta de Twitter en español. "Nuestro equipo médico monitorea de cerca la situación. En cuanto tengamos alguna información oficial la haremos saber a través de nuestros canales oficiales".

Raul's head injury is being assessed with a scan at a London hospital.



We will continue to update with more information as soon as we have it. pic.twitter.com/y2lowSYUxD