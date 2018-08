Sale de hospital

Nueva York, E.U.





Demi Lovato salió del hospital al que ingresó hace dos semanas según reportes por una sobredosis.

Una persona cercana a la artista dice que ésta fue dada de alta del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles el fin de semana. La persona habló a condición de anonimato por no estar autorizada a hacer declaraciones públicas sobre el tema.

Lovato fue hospitalizada el 24 de julio.

A LA BATALLA

La estrella de 25 años rompió su silencio el domingo con un largo mensaje en Instagram en el que dijo que se mantiene comprometida a superar su adicción.

"Siempre he sido transparente sobre mi travesía con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se disipa con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y todavía no lo he hecho", escribió. "Ahora necesito tiempo para sanar y enfocarme en mi sobriedad y mi camino a la recuperación. Nunca olvidaré el amor que todos ustedes me han mostrado y espero con ansias el día en que pueda decir de que salí al otro lado".

Lovato le agradeció a Dios, sus seguidores, su familia, su equipo y el personal del hospital en su mensaje. Cerró diciendo: "Seguiré luchando".

Desde que fue hospitalizada ha recibido el apoyo de artistas que incluyen a Bruno Mars, Ariana Grande, Ellen DeGeneres, Lady Gaga y Justin Timberlake.

BUSCA CURARSE

Según informaron fuentes al portal, la cantante salió del Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles este sábado y fue transportada a un recinto afuera de California para recibir tratamiento. Se espera que permanezca ahí por lo menos un mes.