Sale G. Peña Flores de Bienestar Social

Cd. Victoria, Tam.- El candidato plurinominal del Partido Acción Nacional para diputado local, Gerardo Peña Flores, dio a conocer en redes sociales su decisión de separarse del cargo como secretario de Bienestar Social del Gobierno del Estado.

"En cumplimiento a lo que establece la ley electoral me separo del cargo no sin antes transmitirles mi total agradecimiento por sus palabras, apoyo y abrazos que siempre me han inyectado ánimo y mucha fuerza", publicó.

Peña Flores ocupaba dicha secretaría desde octubre de 2016, salvo algunos meses durante el año pasado en los cuales se separó de la función pública para ocupar la Secretaría General del PAN durante el proceso electoral 2017-2018.

"Al gobernador, Francisco Cabeza De Vaca, muchas gracias por honrarme con la responsabilidad de dirigir la política social de nuestro Estado, gracias por ser ejemplo de liderazgo, esfuerzo y trabajo sin descanso por el bienestar de las y los tamaulipecos, gracias a mi amigo con el que comparto la visión y compromiso de un mejor Tamaulipas".

Gerardo Peña habría buscado contender en el presente proceso por la vía de mayoría relativa como candidato en el Distrito 06 de Reynosa, sin embargo quien finalmente resultó ser elegido candidato para esa demarcación fue el también reynosense Francisco Javier Garza de Coss.

Por otro lado esta semana se dio a conocer la lista de precandidatos por la vía plurinominal en la cual Peña Flores aparece en la primera posición, mientras que Garza de Coss aparece en tercero.

Peña en el mismo mensaje agradeció el apoyo de su familia, de los núcleos religiosos, asociaciones sociales, Policía Federal, Ejército, Marina y demás colaboradores en SEBIEN.

"Les agradezco a todas y todos los funcionarios del Gobierno Estatal, a la señora Mariana Gómez y al DIF Tamaulipas su apoyo y trabajo coordinado, me faltan palabras pero me sobra agradecimiento", finalizó.