Sale disco póstumo

Bajo el título "No One Sings Like You Anymore" ("Nadie canta ya como tú", en español), este viernes se publicó en formato CD y LP el disco póstumo de Chris Cornell, alma de la banda Soundgarden, fallecido en 2017 a los 52 años.

Se trata de un álbum que, según ha informado Universal Music, estará integrado por una selección de 10 canciones versionadas por el artista estadounidense, seleccionadas y ordenadas por él mismo para homenajear a las figuras y canciones que lo inspiraron.

Grabadas en 2016, con Cornell a la voz, así como a todos los instrumentos junto a Brendan O´Brien, quien ejerció además de productor, incluye reinterpretaciones de temas como "Watching The Wheels", de John Lennon; "Sad Sad City", de Ghostland Observatory; "Jump Into The Fire", de Harry Nilson, o "Nothing Compares 2 U", de Prince y "Patience", de Guns N´Roses.