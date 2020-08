Sale del Covid-19

Ilse Salas tuvo que enfrentar el coronavirus sola y lejos de sus seres queridos, ya que se encontraba en Estados Unidos en las grabaciones de la serie de Telemundo "100 Días para Enamorarse".

"Sí, me dieron síntomas fuertes, un par de días me sentí fatal, y el resto del tiempo me la pasé sola sin medicamentos, checando la oxigenación nada más y ya", relató a Ventaneando.

"Estaba sola en Miami, grabando la serie. Entonces me quedé en un cuarto de hotel, me tocó llevarla sola, y por desgracia me dio el ´chipil´ sola".