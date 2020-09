Sale de Victoria para el mundo

Aprendí técnicas coreanas porque he aprendido de coreanos que estaban igual trabajando en España... aprendí mucho a utilizar líneas finas que no es tan fácil, no cualquiera los hace Shirley Alejandra García Martínez, artista del tatuaje

Cd. Victoria, Tam.- Shirley Alejandra García Martínez, mejor conocida como ´Gama´, es una joven diseñadora gráfica y artista originaria de esta capital la cual, desde 2014, se dedica al arte corporal en su modalidad de tatuaje, para lo cual se ha preparado tanto en estudios profesionales de la Ciudad de México como en países de la Unión Europea.

"Más que ser una tatuadora considero que es ser una artista del tatuaje, es adentrarme tanto en teoría del color, forma, anatomía; entonces el diseño gráfico tiene parte dé, es como una herramienta", refiere.

Gama estudio Diseño Gráfico en una universidad de la localidad y cuenta con un diplomado en Animación 3D. "Se puede decir que hay tatuadores y hay artistas del tatuaje. Un artista del tatuaje es aquel que sigue cada día enriqueciendo su trabajo, estudia constantemente y realmente nunca termina de aprender".

Mencionó que actualmente colabora con el Estudio Nomadttt en la Ciudad de México, pero cuenta con invitaciones para trabajar en estudios del tatuaje tanto de Francia como de Alemania; asimismo, recordó que visita Victoria de dos a tres veces, al año por lo que todos sus trabajos en la localidad los hace mediante cita previa.

"He estado en países de Europa como Francia, Alemania, he estado en Inglaterra, he estado en Italia, he estado en España... fui a aprender de los mejores, busqué muchos artistas del tatuaje", dentro de las técnicas que Alejandra García maneja se encuentran: microrealismo -imágenes de pequeñas dimensiones pero detalladas -puntillismo, black work -blanco y negro-, y achurados -negro y escala de grises.

Agregó que: "aprendí técnicas coreanas porque he aprendido de coreanos que estaban igual trabajando en España... aprendí mucho a utilizar líneas finas que no es tan fácil, no cualquiera los hace", finalmente agregó que la pandemia por la Covid afectó al mundo del tatuaje como al resto de actividades, "igual como todo trabajo sí nos pega un poquito porque no pudimos trabajar, aparte que nosotros constantemente tenemos que estar trabajando para practicar la mano".