Sale de Ucrania

"Creo que se han dado cuenta de que el calvario no llega. Incluso esta increíble crisis de refugiados está llena de personas que, de no ser por sus hijos, no se irían", dijo Penn.

El actor 61 años, acudió a Ucrania para documentar el conflicto bélico.

"Esto fue algo sorprendente para mí, en su mayoría eran mujeres y niños, algunos en grupos y algunos solo una madre y su hijo, en casi todos de esos autos.

"En algunos casos, el padre los dejaba y regresaba, porque sabemos que de los 18 a los 60, los hombres no deben irse, deben quedarse en la resistencia contra Rusia", reportó People.

Para poder salir, relató que tuvieron que dejar el auto alquilado en el que viajaban para poder avanzar y cruzar la frontera con Polonia.

"Entonces, en las varias millas que caminamos después de abandonar nuestro auto, no vi que uno de esos autos se moviera un auto porque esa fila era muy lenta. Y luego llegas allí y ves a todos los que también caminaron en esa multitud".

"Me alegré, no tanto en el momento, pero me alegré de haber tenido la experiencia de tener que ver lo que era atravesar esa frontera... lo que es simplemente sentarse allí por algunos días", compartió.