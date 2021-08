Sale de telenovela por salud

Eduardo Yáñez dejó la próxima telenovela de Carlos Bardasano, "Si nos dejan", debido a cuestiones de salud. El actor hizo un video en sus redes sociales hablando en torno a la situación que lo llevó a desistir del papel que tenía en dicha producción.

Noticia Relacionada Policía de Pakistán busca a dos cristianos por blasfemia

"Hace unas semanas, antes de comenzar los ensayos, yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter allí adentro, con el que me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero no he podido; los dolores son muy fuertes y creo que iba a dejar la novela a la mitad. Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto a hacerla, dispuesto en términos de salud", comentó en el video subido a su cuenta de Instagram.

Yáñez, de 60 años, protagonista de historias como "Destilando amor" y "Fuego en la sangre", compartió que la próxima semana entrará a cirugía y que espera poder recuperarse pronto para cualquier trabajo que pueda surgir. Agradeció al productor Carlos Bardasano por haber pensado en él para ese papel y darle esa oportunidad.

Entre los trabajos más recientes de Eduardo Yáñez se encuentran "La Reina del Sur" y "Sin miedo a la verdad".