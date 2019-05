Sale de prisión y muere baleado en Nuevo León

Monterrey, México.

Un hombre que había estado preso en el Cereso de Apodaca fue ejecutado a balazos anoche en la Colonia Nuevo San Rafael, en Guadalupe.



Una fuente policiaca informó que la víctima fue identificada como Roberto Lara Martínez, de 23 años.



En la investigación se estableció que el ahora occiso tenía un mes de que había salido del centro penitenciario.



El informante no especificó por qué delito estuvo encarcelado.



La ejecución fue cometida alrededor de las 22:40 horas en el cruce de las calles Hidalgo y Escobedo.



Según las investigaciones, el homicidio fue cometido por dos delincuentes que iban en una motocicleta.



Indicó que el occiso estaba en la calle platicando con una pareja cuando uno de los ocupantes de la motocicleta le disparó con un arma corta.



Lara Martínez recibió ocho impactos, dos de ellos en la cabeza, y falleció, mientras que sus acompañantes resultaron ilesos, lo que reforzó la hipótesis que el ataque fue directo contra el ex reo.



"Había niños y chamacos más grandes, unos jugaban futbol y otros estaban en los juegos y que se escuchan los balazos, empezó el griterío.



"Unos corrían y otros se tiraron, no se sabía qué estaba pasando, así que los papás de esos muchachitos salieron por ellos, fue todo un relajo, ya después se supo que mataron a un vecino", dijo una habitante del sector.



Tras recobrar la calma, adultos, jóvenes y hasta niños se quedaron en la plaza para ver el cuerpo sin vida del ejecutado, que quedó tirado sobre la calle Hidalgo, a un lado de una camioneta.



Junto al fallecido quedaron tirados casquillos 9 milímetros, según informó una fuente policiaca.



Fue necesario que el cuerpo fuera cubierto por una sábana, debido a que quedó prácticamente bañado en sangre.



La zona quedó resguardada por policías municipales, estatales y militares.