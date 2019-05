Sale de CD9

Ciudad de México.

Jos Canela anunció su salida de CD9.El intérprete compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que agradeció a sus compañeros de la agrupación, fanáticas y disquera por el apoyo brindado a él y a la agrupación y especificó que decidió apartarse por motivos personales.

"He decicido dejar CD9, no espero que me entiendan, puesto que explicar con detalle los motivos de mi salida me parece algo muy personal, pero lo que sí espero es que me apoyen, les repito, esto no es fácil pero sé que es la mejor decisión para mí", dice un fragmento del texto.

"Quiero agradecer a todas las personas que me dieron la oportunidad de vivir esta aventura, a la disquera Sony Music por darnos las herramientas para poder compartir nuestra música que nos permitió conectar con la parte más importante de esta aventura: las y los fans", agregó.

EN SILENCIO SUS COMPAÑEROS

Hasta ahora, las redes sociales de CD9 no han emitido una postura al respecto.

Algunas fanáticas de la banda expresaron que respetarán y apoyarán la decisión de Canela.

"Te apoyaré como en el momento en el que inició CD9. Ellos como tú son una parte importante de mi vida. Además de ser mi favorito, eres un gran chico y sé que lograrás mucho tú solo. Te mando mis mejores vibras, todo mi apoyo y te quiero mucho", compartió al usuaria @cassandra_mayen.

"Esto es muy triste, pero respeto tu decisión y la vida sigue. Él siempre estará en mi corazón y le deseo mucho éxito. Un abrazo fuerte y mis mejores deseos", escribió @Guadalu95215457.