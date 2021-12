Sale cuarta víctima de Chris Noth por abuso sexual

"Comenzó a besarme casi de inmediato. Luego se apoyó contra la encimera de la cocina y me atrajo a la fuerza contra él; estaba babeando sobre mí.

"Empuje sus manos hacia abajo mientras él empujaba las mías hacia arriba. Estaba tratando de que se detuviera. Luego obligó a mis manos a levantar su camisa exponiendo su vientre y luego empujó aún más fuerte mis manos hacia su pene. Finalmente me las arreglé para alejarlo y escapar de su agarre y grité: 'No, no quiero esto'", relató.

Asimismo, afirmó que la estrella de Sex and The City la amenazó diciendo que si alguna vez le contaba lo sucedido arruinaría su carrera y la incluiría en la lista negra del negocio.

Lisa Gentile aclaró que conoció a Chris Noth en 1998 en el restaurante Da Marino en la ciudad de Nueva York debido a que él era un cliente habitual y ella amiga del propietario.

Esto salió a la luz, luego de que dos mujeres anónimas dijeron a The Hollywood Reporter que fueron agredidas por el histrión en distintas ocasiones, en 2004 y 2015. Posteriormente, una tercera mujer habló con The Daily Beast, alegando agresión sexual en 2010.