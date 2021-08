Sale cara su lencería

"Cuando @popcaanmusic me dijo ´no quiero que uses lencería esta noche para mi, chica´", fue el mensaje con el que Rihanna acompañó la foto donde luce en topless, publicada, tras el Día de San Valentín.

En la imagen, la cantante de 32 años luce calzoncillos de satén de su marca, con un costo aproximado de 500 pesos, junto con toneladas de joyas de amatista a juego y un lápiz labial rojo de su línea Fenty Beauty.

Varios famosos seguidores de la cantante de "Love on the Brain" aplaudieron la imagen, que ayer superó en Twitter los 10 millones de "me gusta".

Hace dos años, Rihanna logró un acuerdo con LVMH para lanzar la línea de lencería, una de maquillaje (Fenty Beauty), una de cuidado de la piel (Fenty Skin) y la de moda.