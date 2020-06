Sale a su trabajo con todo y temor

"Me da miedo porque no tiene cura y por mis hijos, por mi familia, pero hay que echarle ganas". Amalia Ramos, trabajadora de limpieza

"Me da miedo porque no tiene cura y por mis hijos, por mi familia, pero hay que echarle ganas; tengo temor por mis nietos y mi niña más chica, y mi padre es de la tercera edad, tengo temor de que alguien se me vaya a enfermar y hasta yo", dijo Amalia Ramos, trabajadora de limpieza.

Diariamente realiza su labor de limpieza, juntar la basura que dejan los ciudadanos en las calles. Ella se dedica a dejar sin desechos el área de la plaza principal.

Todos los días sale de su casa a las 7:000 horas y cuando regresa, se quita lo zapatos afuera de su casa y se baña, para prevenir.

"Es menos la cantidad de basura que sale y casi todos los días trabajamos y es menos porque hay menos gente, es mínima la gente que sale por el Covid, no andan como antes con la basura y en friega trabajando", expresó.

Y agregó: "tengo que salir por mi trabajo, hay que echarle ganas, si no trabajamos como dicen que vamos a comer".

Explicó que algunos compañeros de más edad como 65 y más, o personas enfermas como diabéticos e hipertensos están en resguardo, pero ella sigue trabajando.

Pide a las familias seguir en casa y acatar las medidas básicas de prevención, para evitar el alza de casos.

"Que se resguarden en sus casos ahorita con este virus que anda en todo el mundo, que se cuiden los abuelitos los niños, y usar tapabocas y lavarse bien las manos", dijo.