Saldrá Checo en lugar 13 en GP de Austria

Guadalajara, México.

A pesar de no lograr ni una vuelta con registro para avanzar por lo menos a Q2, el tapatío Sergio Pérez partirá en el cajón 13 de la parrilla para el Gran Premio de Austria.

El piloto de Racing Point no pudo pasar de la Q1 al registrar su mejor vuelta con 1:04.789 minutos, a décimas del Top 10, pero al encontrar tráfico en su último giro apenas terminó en la posición 16 de la calificación de este sábado.



Sin embargo, el tapatío subirá tres lugares en la parrilla de mañana debido a que Alex Albon de Toro Rosso, Niko Hulkenberg de Renault y Carlos Sainz de McLaren, quienes sí lograron pasar a la Q2, partirán hasta el fondo de la parrilla como penalización por cambiar el motor en sus autos.



"Tuve tráfico, empezamos la vuelta muy cerca de los Williams, luego en la curva tres llego y me encuentro a un Toro Rosso y al final cerré mi vuelta muy cerca de los Williams", relató Checo.



"Eso nos retrasó en las últimas dos curvas y es una pena porque teníamos para estar hoy en la Q2 y bastante cerca de la Q3, lugar en el que estábamos necesitados de estar. Se complica todo para mañana, pero ya será otro nuevo día y esperemos que la estrategia nuestra y las temperaturas altas, obliguen a otros a cambiarla y que sufran un poco más".



Charles Leclerc, de Ferrari, fue el ganador de la Pole Position en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, superando a Lewis Hamilton de Mercedes que terminó en segundo y de Max Verstappen de Red Bull en tercero.



Kevin Magnussen de Haas terminó en la posición 5, pero también deberá pagar una penalidad de 5 lugares por el cambio de caja de velocidades, lo que beneficia a Sebastian Vettel de Ferrari, quien no pudo salir a correr en la Q3 por una falla en los ductos de aire para el motor y así el alemán saldrá noveno.



Hamilton está bajo investigación por obstruir a Kimi Raikkonen de Alfa Romeo en su vuelta de calificación.