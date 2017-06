Saldo de 12 muertos en el incendio de edificio

Londres, Inglaterra

Un incendio iniciado durante la madrugada arrasó un edificio residencial de 24 pisos en Londres el miércoles, mató al menos a 12 personas y causó lesiones a 79, informó la policía.



Testigos dijeron haber visto a algunos residentes arrojar bebés y niños por las ventanas a la gente en la acera en un intento desesperado por salvarlos de las llamas.

Las autoridades informaron que es posible que aumente el número de víctimas, ya que hay 18 personas muy graves.

Las llamas iluminaron el cielo nocturno y una gruesa columna de humo se alzó desde las ventanas de la Grenfell Tower en North Kensington, donde más de 200 bomberos combatían el incendio. Una pluma de humo surcaba kilómetros de cielo después del amanecer, cuando apareció la ruina ennegrecida del edificio donde persistían algunos focos de incendio 12 horas después.

La gente atrapada por las llamas y el humo golpeaba las ventanas y clamaba por socorro a los que miraban desde las aceras, dijeron testigos y sobrevivientes. Uno de los vecinos dijo que no se escuchó la alarma de incendios.

“Las llamas, nunca he visto nada parecido, me recordó a los ataques del 11 de septiembre”, dijo Muna Ali en referencia a los atentados contra las torres gemelas de Nueva York en 2001. “El incendio comenzó en los pisos altos... dios mío, se extendió con tanta rapidez. En media hora se había extendido a todas partes”.

“Esto es un incidente sin precedentes”, dijo a periodistas en el lugar la comisaria de bomberos, Dany Cotton. “En mis 29 años como bombero, nunca, jamás he visto algo de este calibre”.

No se informó de inmediato sobre la causa del siniestro, pero vecinos furiosos dijeron que habían advertido a las autoridades locales sobre los problemas de la Grenfell Tower. El edificio de viviendas subsidiadas de 120 apartamentos fue construido en 1974 y remodelado a un costo de 8,6 millones de libras (11 millones de dólares) en 2016, según la alcaldía del Royal Borough of Kensington and Chelsea.

Los testigos vieron a gente saltar desde los pisos superiores. Una mujer dijo haber visto a un ciudadano atrapar al vuelo a un bebé al que habían lanzado desde una ventana “en el noveno o décimo piso”.

“La gente empezaba a aparecer en las ventanas, dando golpes y gritando en frenesí. Las ventanas estaban un poco abiertas, una mujer hizo gestos de que iba a lanzar a su bebé y que si alguien podía atraparlo”.

“Alguien lo hizo, un caballero corrió hacia delante y logró alcanzar al bebé”.

Los bomberos recibieron los primeros avisos de un incendio a las 00:54 de la madrugada, y los primeros camiones llegaron en seis minutos, señaló la responsable.

En un primer momento no se conocía la causa del suceso. Los vecinos dijeron que parecía haber comenzado en un apartamento de las plantas inferiores antes de extenderse con rapidez hacia arriba.

Varias personas en el lugar dijeron que no habían podido contactar con amigos y familiares que estaban dentro cuando comenzó el incendio. Otros dijeron que habían visto gente utilizando linternas y celulares para hacer señales y pedir ayuda desde los pisos superiores.

