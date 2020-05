Saldo negativo en el comercio

La Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) en Reynosa informó que las ventas con motivo del Día de la Madre concluyeron con saldo negativo, ya que la mayor parte de los afiliados no pudieron ofrecer sus productos.

Para cumplir con los protocolos de prevención ante el Covid-19 las tiendas de zapatos, joyería, ropa, artículos electrónicos, electrodomésticos, muebles, perfume, maquillaje y otros permanecieron cerradas.

Solo brindaron servicio aquellos productores de alimentos, como restaurantes y pastelerías.

"Definitivamente tuvimos un saldo negativo, si hubo movimiento no lo vamos a negar, pero se centró en comercios esenciales, desafortunadamente lo que se llegó a vender no representa ganancias, podemos decir que fue un amortiguador para solventar los servicios básicos y los salarios", mencionó Roberto Cruz, secretario del gremio.

¿Y LAS FLORES?

Durante la celebración del 10 de mayo es común regalar flores, pero debido a la pandemia, los negocios que las comercializan quedaron restringidos y solo pudieron ofrecerlas a través de pedidos para llevar o con servicio a domicilio.

Los floristas no tuvieron las ganancias esperadas. "Hubo mucha confusión en las florerías, porque no sabían si podían vender o no, la promoción fue muy baja, no se compara con otros años, igual el interés de la gente".

La confusión también llegó a por lo menos una docena de comercios de ropa y zapatos de la Peatonal Hidalgo, quienes para obtener recurso, abrieron de forma momentánea durante el 9 y 10 de mayo, similar a los festejos del Día del Niño.

"Cada quien toma su decisión, sabemos que hay unos comercios que abren de forma intermitente, para vender y recuperar aunque sea un poco, lo hacen por momentos, ya que no tenemos permiso para retomar actividades por completo ", insistió Cruz.