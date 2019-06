Saldo blanco; reporte oficial. Cuantifican autoridades daños por tromba

Pedimos a la comunidad, nos apoyen en no tirar basura en calles, pues va a los pluviales y es lo que afecta a todos . Herbey Herrera Sánchez, titular de Protección Civil y Bomberos

Río Bravo, Tam.- La tarde del martes, el titular de Protección Civil y Bomberos, Herbey Herrera Sánchez, informó sobre los pormenores de lo que fue la tromba que azotó la noche del lunes y la madrugada del martes.

Ante los medios, Herrera explicó que fueron 3.5 pulgadas de lluvia captadas en la zona urbana, en donde sí hubo colonias anegadas, "pero gracias al trabajo de Protección Civil y Servicios Primarios, el agua fluyó rápidamente", pues drenes y desagües, fueron previamente despejados para que el caudal fluyera libremente.

"Se contó con 5 personas albergadas en Protección Civil, 3 adultos y 2 menores", pues algunas colonia sufrieron inundaciones como:

-Las Torres

-Hijos de Ejidatarios

-Morelos (calle Nayarit)

Igualmente se rescataron a "15 automovilistas con familias, que fueron apoyados en la noche del martes y madrugada del miércoles", precisó el titular de PCyB.

"Pedimos a la comunidad, nos apoyen en no tirar basura en calles, pues va a los pluviales y es lo que afecta a todos", agregó a la vez que enumeraba los albergues disponibles en cabecera municipal y Nuevo Progreso, a los cuales se puede acceder llamando al 934-70-00:

-Gimnasio Cuauhtémoc

-Protección Civil

-Iglesia Emmanuel

-DIF municipal

-En Nuevo Progreso: Delegación Municipal y dos más.

COORDINAN. Protección Civil y Servicios Primarios, evitaron que la tromba dejara afectaciones permanentes en la ciudad, con acciones conjuntas.





Por Armando González

En una recopilación de acciones y capacidad de respuesta del Republicano Ayuntamiento desarrolladas durante el fenómeno natural que se registró principalmente la noche y parte de la madrugada del lunes y martes, en resumen emiten dictamen favorable en el que efectivamente se registraron afectaciones en asentamientos de la ciudad, comunidades rurales, y la comunidad fronteriza de Nuevo Progreso que por fortuna no cobraron una sola víctima, reportando saldo blanco.

Con satisfacción el alcalde de la ciudad licenciado Carlos Rafael Ulivarri López, quien encabezó las acciones de apoyo a los ciudadanos y familias en general que así lo requirieron, siempre apoyado por Protección Civil, Bomberos, Obras Públicas, Bienestar Social, Atención Ciudadana, el sector salud y la Comisión Nacional del Agua, dio a conocer los resultados durante una rueda de prensa con los medios de comunicación, en donde resaltó una vez más el trabajo en equipo que en favor de los riobravenses se viene realizando y la capacidad de respuesta ante este tipo de contingencias.

"Me da un verdadero gusto el poder trabajar y contar con este equipo del que me siento verdaderamente apoyado, estamos trabajando en unidad por que queremos a Río Bravo, por que no queremos que llegue a suceder una tragedia".