Se registró saldo blanco para las autoridades electorales en este proceso electoral, de acuerdo con la Presidenta Consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) en Reynosa los percances mayores consistieron en la pausa del ejercicio por militancia política.

"Los problemas que nos reportaron son menores, con esto me refiero a que hubo casillas instaladas tarde, donde se terminaron las boletas especialmente en las foráneas y en otras donde dejaron de votar por que acudieron algunos representantes de partidos en intento de propaganda".

Hasta las 18:00 horas el IETAM no tenía reportes en relación a fraudes electorales, pero sí quejas por parte de los observadores cuya responsabilidad era vigilar que el proceso se realizará de manera imparcial "Me dijeron que vieron algunas cosas no acostumbradas yo no lo llamaría incidente, porque nos dicen que hubo personas que se equivocaban en el acomodo de los votos, que las personas metían su sufragio donde no debían". agregó que el problema se registró en la colonia La Cima.

El personal que participó como observador electoral tendrá hasta este lunes para entregar al Instituto el análisis de la jornada.