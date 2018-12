Salcido se va de Chivas y explota contra Cardozo

Guadalajara, Jalisco

"Ya no aguantaba más", reveló Carlos Salcido sobre su situación en el Guadalajara, donde no ser tomado en cuenta ni recibir un saludo, lo obligaron a decir adiós definitivamente, aún con seis meses de contrato.

"Mariano Varela dijo que me había hecho a un lado. Yo fui quien me senté con (José Luis) Higuera y le pedí hacerme a un lado, yo no aguantaba más", admitió el defensa.

"Yo no conozco a una persona que esté en un lugar donde no esté contenta. Que vaya a trabajar y ni siquiera le hablen o lo volteen a ver, que no disfrute su trabajo. Cuando ves muchas cosas, lo mejor es hacerte a un lado".

A sus 38 años, el tres veces mundialista esperaba una despedida digna de su trayectoria en el equipo de sus amores, pero por la falta de empatía con el cuerpo técnico de José Cardozo, decidió emprender otros retos.

"Me voy dolido, me imaginaba dando la vuelta al campo, estar llorando, me imaginaba muchas cosas, no estar dando una rueda de prensa aquí", confesó Salcido.

"En lo personal, tenía planes para terminar mi contrato, pero realmente decidí hacerme a un lado por el trato que no era bueno. Nunca tuve empatía con el cuerpo técnico, con el entrenador (Cardozo) y eso lo sabe toda la gente".

Carlos Salcido admitió que meses antes, tras un partido de la Liga de Campeones de la Concacaf, había hablado con Matías Almeyda y con Jorge Vergara, sobre su retiro, sin embargo; a la llegada de Francisco Gabriel de Anda, le ofreció un año de contrato para asegurar su participación en el Mundial de Clubes.

"No quiero profundizar en detalles, simplemente, me voy un poco dolido porque no quería salir de este equipo así, pero no aguantamos más", añadió.

"Es el día más duro porque he tenido una carrera limpia, siempre me he esforzado a la altura de todo y no puedo ser como las demás gentes de varios colores, (soy) o negro o blanco", finalizó el veterano defensa.

Carlos Salcido anunciará más adelante sus proyectos a futuro y agradeció el interés de los Correcaminos, aunque descartó esta opción. (Reforma)

PERFIL

Carlos Arnoldo Salcido Flores

>Fecha de nac.: 02-04-1980.

>Lugar: Ocotlán, Jalisco.

TRAYECTORIA

>Guadalajara (2001-06, 2014-18; campeón de Liga y dos veces de Copa)

>PSV (2006-10; campeón de Liga dos veces y Supercopa)

>Fulham (2010-11)

>Tigres (2011-2014; campeón de Liga y Copa)