Salario mínimo es insuficiente para cubrir necesidades: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO.- El salario mínimo que hay actualmente es insuficiente para garantizar la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, destacó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por eso la organización Núcleo Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza solicitó que se aumente a 102 pesos para 2019.

La CNDH presentó este jueves la Recomendación General 34/2018 sobre el efecto del monto del salario mínimo en la dignidad de los trabajadores y sus familias, y su relación con el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

Jorge Ulises Carmona Tinoco, sexto Visitador General de la CNDH, indicó que hay una problemática con el salario mínimo en México, porque 4 millones 377 mil 422 trabajadores recibieron como máximo un salario mínimo diario durante el periodo de julio a septiembre de 2018.

Alertó que el salario mínimo de 88.36 pesos diarios que existe actualmente es insuficiente al ser comparado con la línea de bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que en octubre de este año ascendió a 3 mil 27.30 pesos.

Destacó que la situación se agrava cuando los gastos del hogar recaen en una sola persona, al considerar que las familias mexicanas tienen en promedio 3.8 integrantes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

"La carencia de un salario mínimo digno intensifica una de las más grandes problemáticas que enfrenta el país, me refiero a la pobreza. De acuerdo con el último informe de medición efectuado por el Coneval, el cual data de 2016, afecta a cerca de 54.3 millones de personas que no tienen garantizado el ejercicio de alguno o varios de sus derechos", mencionó.

Ante ese panorama, dijo que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debe considerar los derechos humanos y la dignidad de las personas para fijar el monto para 2019.

"Exhortamos a las autoridades tanto actuales como entrantes a considerar una perspectiva de derechos humanos en ésta y todas sus actividades, sin perder de vista que la dignidad humana de las personas debe ser una prioridad en la planeación gubernamental", resaltó.

Lucila Servitje Montull, integrante del Núcleo Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dijo que "quien trabaje no debe ser pobre" y que el salario suficiente es un derecho humano.

Exigió que haya medidas de política económica que permitan erradicar la pobreza y la desigualdad en el país, porque no hay programas sociales que sustituyan a una percepción laboral suficiente para contrarrestar la pobreza.

Resaltó que en la recomendación, la CNDH plasmó de manera explícita los requerimientos indispensables e indiscutibles para el salario mínimo.

Servitje Montull dijo que para el establecer cuál es el monto suficiente de salario mínimo se requiere un análisis profundo, y aunque la Comisión no indica esa cifra porque no está dentro de sus atribuciones, sí afirma que el monto mínimo inferior no puede ser menor al costo de la canasta básica para una persona, que es el umbral infranqueable, que también usa Coneval.

"El salario mínimo por debajo de la línea de bienestar es una violación evidente de derechos humanos", enfatizó.

Reconoció que la administración entrante ha manifestado su voluntad para combatir la pobreza, por eso "invitamos al próximo gobierno, en particular a la nueva titular de la Secretaría del Trabajo para que asuman una política salarial con enfoque de derechos".

Enfatizó que la organización que encabeza solicita que se apruebe el aumento del salario mínimo a 102 pesos diarios, para inicios de 2019. Así como aprobar un plan multianual de recuperación de los salarios para que en tres años se logre cumplir que el sueldo sea suficiente para el trabajador y su familia.

Alma Elena Rueda Rodríguez, de la Sexta Visitaduría General de la CNDH, recordó que "toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración equitativa y satisfactoria, la cual tiene que ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas y sus familias".

Reiteró que actualmente el monto del salario mínimo es de 2 mil 650 pesos mensuales y "resulta evidente que los trabajadores tienen dificultades para asumir los costos inherentes de la alimentación, vestido, salud y vivienda, entre otros satisfactores". Enfatizó que el salario mínimo debe tener ciertas características para ser acorde con las necesidades y la dignidad humana, así como con los instrumentos nacionales e internacionales.