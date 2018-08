Salah revive disputa con Federación Egipcia por sus derechos de imagen

Liverpool, Inglaterra.

La disputa sobre sus derechos de imagen y la tensión generada por el tratamiento que se le brindó durante la Copa del Mundo han sembrado dudas sobre su continuidad en el equipo que hoy dirige el mexicano Javier Aguirre.

"Es normal que la Federación de Futbol busque resolver los problemas para que sus jugadores se sientan cómodos. Pero en realidad, lo que veo es totalmente opuesto", publicó Salah en su cuenta de Twitter.



"No es normal que mis mensajes y los mensajes de mis abogados sean ignorados. No sé porque está sucediendo todo esto. ¿No tienen tiempo para respondernos?", añadió.



La Asociación Egipcia de Futbol aseguró en un comunicado que discutirán el caso de Salah este lunes.



El problema comenzó en abril, cuando la imagen de Salah se utilizó en el avión donde viajaba equipo nacional de Egipto, patrocinada por la marca de telecomunicaciones WE, rival directo de Vodafone, que patrocina al delantero del Liverpool.