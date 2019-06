Salah aboga por su compañero de selección

El Cairo, Egipto.

Mohamed Salah defendió a su compañero de selección, Amr Warda, quien ayer fue apartado del equipo después de que varias mujeres denunciaran al jugador por supuesto acoso en las redes, y dijo que aquellos que cometen errores no deberían ser enviados directos a la guillotina.



"Las mujeres deben ser tratadas con el mayor respeto. No significa no. Eso es así y debe seguir siendo sagrado. También creo que muchos que cometen errores pueden cambiar para mejor y no deben ser enviados directamente a la guillotina, que es la salida más fácil", dijo el astro egipcio en su cuenta de Twitter.



Una de las mujeres que fue acosada es Giovanna Valdatti, una mexicana de 22 años, y quien en su cuenta de Twitter publicó varias conversaciones que sostuvo con el delantero.



Valdatti, quien admitió que insistentemente Warda le solicitaba realizar videollamadas para observar su cuerpo, lo conoció gracias al arquero Essam El Hadary, a quien entrevistó en Rusia 2018.



El delantero del Liverpool indicó, sin mencionar en ningún momento el nombre de su compañero, que "necesitamos creer en las segundas oportunidades...necesitamos guiar y educar. Rechazar no es la respuesta".



Esta reacción se produjo después del partido en el que Egipto venció a República Democrática y lo clasificó para octavos de final de la 32 Copa de África.



Ayer, la Federación de Futbol de Egipto (EFA) anunció la expulsión del extremo egipcio Amr Warda para "mantener el estado de disciplina" del equipo después de que varias mujeres denunciaran al jugador por supuesto acoso en las redes, según un comunicado publicado en su página de Facebook.



Esta decisión tiene lugar después de que la semana pasada la modelo egipcio-británica Merhan Keller hizo públicas unas conversaciones con el futbolista de PAOK de Salónica griego a través de la red social Instagram en las que Warda insistía a la "infuencer" para que le fuera a visitar a Grecia antes de que se concentrara con su selección.



Ante la negativa, la modelo aseguró que el futbolista la amenazó, además de llamarle estúpida y ramera, según las capturas de pantalla de la conversación difundidas por la propia Keller.



También otras mujeres denunciaron públicamente al futbolista a través de la red social Twitter, plataforma en la que aseguraron que Warda les envió vídeos con contenido sexual.



Estas acusaciones de presunto acoso sexual llevaron al futbolista a eliminar su cuenta de más de 2 millones de seguidores en Instagram.



Esta no es la primera vez que el joven extremo está involucrado en un escándalo similar, ya que cuando militó en el Feirense portugués en 2017 también fue acusado de acosar a dos de las esposas de sus compañeros de equipo, según la prensa lusa.