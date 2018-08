Sacude a Argentina nuevo escándalo de corrupción

Buenos Aires, Argentina

Un nuevo escándalo de corrupción ha sacudido a Argentina. En agosto de 2018 el hallazgo de ocho cuadernos en los que Óscar Bernardo Centeno, chofer de Roberto Baratta, ex número dos del Ministerio de Planificación, registró los detalles de una red de corrupción gubernamental que destapó una trama de corrupción comparable a la del "Lava Jato" de Brasil.

El hallazgo

Óscar Bernardo Centeno era el conductor de Roberto Baratta, quien fue Secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación y mano derecha de Julio De Vido, el Ministro que más presupuesto manejó durante los 12 años de Gobierno de los Kirchner.

Durante casi 12 años, el conductor registró los horarios, montos y hasta el peso de los bolsos en los que cargaban el dinero que presuntamente pagaban sus jefes del Ministerio.

Centeno, quien relató sus recorridos por Buenos Aires llevando el dinero a domicilio, está detenido y se acogió al plan de testigos protegidos tras reconocer que había quemado las libretas, para proteger su vida.

Óscar Centeno, autor de los cuadernos.

Las anotaciones van del 23 de marzo al 16 de octubre de 2005 y el último del 2 de junio al 3 de noviembre de 2015.

Entre octubre de 2010 -luego del fallecimiento de Néstor Kirchner-, y el año 2013, Centeno dejó de escribir, y en 2013, retomó las anotaciones.

Los reporteros del periódico La Nación estiman un monto de hasta 56 millones de dólares, pero el juez instructor de la causa, Claudio Bonadio, investiga una red de corrupción que probablemente llegó a mover hasta 160 millones de dólares.

Por lo menos, 13 ex funcionarios kirchneristas y empresarios de la construcción y energía fueron detenidos por orden del juez Bonadio. Las autoridades aún buscan a tres ex directivos y asesores, en una nueva y escandalosa causa vinculada a la corrupción durante el Gobierno kirchnerista, conocida como "los cuadernos de la corrupción K".

La ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios funcionarios de su confianza, como Julio De Vido; José María Olazagasti, su secretario; el ex jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el Secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli; Rudy Ulloa, Néstor Otero y el ex juez Norberto Oyarbide, entre otros, fueron llamados a la indagatoria.

Los encargados del Ministerio, De Vido y Baratta

Roberto Baratta fue mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Estuvo detenido desde octubre de 2017 por una causa sobre supuestas irregularidades en la compra de gas licuado, pero consiguió su libertad, luego de los hallazgo de las libretas volvió a prisión.

Ningún funcionario argentino manejó tanto dinero público como Julio De Vido. El ex Ministro de Planificación dispuso del dinero de obras públicas, la construcción de viviendas, rutas, concesiones viales, centrales eléctricas, trenes y otras partidas presupuestarias, que superan los 200 mil millones de dólares a lo largo de los doce años en que estuvo en el cargo.