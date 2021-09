'Sacude' a la Alianza pelea de Comisiones en San Lázaro

Aunque anunciaron que pelearían un acuerdo como bloque, al final cada partido negoció por separado con Morena. Tras este episodio, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, evidenció el acuerdo que privilegió Morena con el PRI -y no con la alianza- en el reparto de comisiones.

La tarde del pasado miércoles, la negociación en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se tensó cuando el PAN perdió de último momento la Comisión de Hacienda -la cual tenía amarrada-, mientras que el PRI avaló el acuerdo final, donde se quedó con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Molesto porque a MC sólo le correspondieron dos comisiones y le quitaron la de Vigilancia de la ASF, Álvarez Máynez dijo que eso fue producto de un acuerdo entre el "PRIMOR".

"¿Cómo pueden en el PAN aceptar que les quiten la Comisión de Hacienda, a cambio de que el PRI encabece Vigilancia", cuestionó el emecista al acabar la reunión de la Jucopo. Y es que antes de la sesión de la Junta de Coordinación, Acción Nacional tenía amarradas las comisiones que presidió en la 64 Legislatura, incluida Hacienda. También estaba en la negociación con Morena que se quedara con la de Vigilancia de la ASF. Sin embargo para lograr lo anterior, Morena condicionó al PAN.

Le pidió que en noviembre votara a favor del Presupuesto de Egresos de la Federación y de otras reformas que se prevé discutir en el futuro, como las constitucionales sobre la Guardia Nacional y la electoral. Diversas fuentes legislativas indicaron que el coordinador Jorge Romero Herrera no aceptó el trato que le ofrecía el líder de Morena, Ignacio Mier. Cuando inició la reunión de la Jucopo, con dos horas de retraso poco después de las 18:00 horas, el coordinador panista no ocultaba su molestia, ya que le habían quitado la comisión de Hacienda. En la lista de reparto, tal comisión ya estaba en manos del Partido Verde.

En diversas listas que circularon entre los legisladores, el PAN tenía 13 comisiones, lo que también se modificó cuando al PT le dieron Vivienda y se la quitaron, por lo que al final se quedaron con 12. Por su parte, PRI y PRD ya tenían acuerdos por separado y votaron a favor del reparto de comisiones. Además de la Comisión de Vigilancia de la ASF, el PRI logró las de Gobernación, Campo, Juventud, Ganadería, Turismo y Derechos de la Niñez, con lo que renovó las que tenía de la pasada legislatura y no le interesaba mantener. Los perredistas quedaron conformes con las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y la nueva de Cambio Climático. Los panistas se abstuvieron en la votación en la Jucopo y Herrera evitó hacer declaraciones. Solo MC votó en contra del acuerdo.

Al otro día, durante la reunión plenaria del blanquiazul se apoyó la postura de Herrera de rechazar el condicionamiento de Morena de votar a favor del Presupuesto y otras a reformas a cambio de la Comisión de Hacienda. También se planteó evaluar si es conveniente sostener en San Lázaro la alianza legislativa con el PRI, en virtud de que cada vez daba más muestras de acuerdos con Morena que a favor de la alianza opositora. "En la plenaria del PAN se tomó bien la postura del coordinador y no se tomó a mal haber perdido Hacienda, aunque sí hubo comentarios si era necesario seguir cargando con el PRI, por dar muestras de los acuerdos que trae con Morena", dijo un diputado blanquiazul que pidió no dar su nombre. Además, se evaluó que ante la debilidad de la alianza opositora, la Oposición perdió la Comisión de Hacienda, con lo que Morena tendrá el control de las dos comisiones sobre los ingresos y el gasto, lo cual no había sucedido por lo menos en los últimos 20 años.