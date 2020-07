Sacerdote llega tarde a boda de los Lora

Por diversos motivos, sucede que en las bodas pueden no llegar el novio o la novia, pero ¿qué pasa cuando en la nueva realidad el ausente es el Padre religioso? Pues Alex Lora y "su domadora", Chela Lora, lo experimentaron la tarde de este sábado cuando Monseñor Darío Monroy tuvo, por un compromiso previo, el retraso de una hora para poder conectarse virtualmente a través de una computadora desde la antigua Basílica de Guadalupe.

La misa, transmitida por la cuenta oficial en facebook de El Tri, era para renovar los votos por los 40 años de unión amorosa entre los roqueros. "¡Si se puede!", dijo alegre el religioso en su mensaje para felicitarlos por cuatro décadas de amor.

"Seguir adelante, seguirse amando", agregó; "Dios me los bendiga y sigan ustedes por estos senderos del amor". Minutos antes Lora había aceptado no recordar la palabra que definía el evento, requiriendo siempre que alguien le dijera que era ceremonia. "¡Ya me acordé!", decía entre risas, mediante un video mensaje en la red. El encuentro se realizó en el jardin de la casa de ambos, con Chela vestida de blanco y Alex con playera negra con la imagen de la Virgen de Guadalupe y un saco del mismo color.

"Siempre, cuando nos hemos matrimomiado, nos hemos retrasado como media hora y ha llovido", rememoró el intérprete de "Triste canción de amor".