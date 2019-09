Sacará su lado ranchero

Ciudad de México

Aunque la música mexicana ha sido parte fundamental en su vida profesional, la actriz y cantante Sandra Echeverría aceptó que dudó en hacer su primer disco bajo este género, el cual se dio a conocer en marzo de este año y que ha tenido tan buena aceptación que ya prepara su segundo material.

"´Instinto´ es el nombre de mi primer disco en este género, que al principio sí me daba miedo. No quería que me vieran como con más edad. Sin embargo, es donde me siento más a gusto y es lo que tengo desde que tenía nueve años y compongo música ranchera desde los 14. Así que es padre sacar esa parte de mí que es lo más natural que tengo y bueno, quiero seguir por ese rumbo y que venga otro disco", explicó.

DIGNA REPRESENTANTE

"Voy a estar dedicada a mi música de aquí hasta que termine el año, haré un nuevo disco que será del género que me gusta, la música mexicana, me encanta representarla y en eso me seguiré enfocando. Soy mexicana hasta el tuétano, se me enchina la piel con lo nuestro", ahondó.

Una de las presentaciones que tendrá próximamente y que la tiene muy entusiasmada es en Estados Unidos el próximo 15 de septiembre.

"Haré un concierto en Houston, estaré con todos los paisanos y estar fuera de nuestro México en una fecha tan especial sí te llena de nostalgia y de una energía muy especial. Ahora imagínate cantando nuestras canciones. Va a estar muy padre y el 16 podrán verme en la fiesta mexicana de mi empresa", comentó.

SIGUE EN LA ACTUACIÓN

La actuación es otro de los rubros en los que Echeverría se siente muy orgullosa por los logros alcanzados, prueba de ello es el estreno de la película en la que comparte créditos con Jaime Camil.

"En febrero se estrena ´Las Píldoras de mi Novio´ (´My Boyfriend´s Meds´). Es una cinta en inglés y español y tenemos talento americano y mexicano. Está Brooke Shields, Jason Alexander y James Maslow, además de Juan Soler, Luis Arrieta, Pamela Almanza y Kevin Holt, entre otros", adelantó.

"Fue muy padre compartir el escenario con figuras que vi en la pantalla grande y que jamás pensé que conocería en persona. Y lo mejor es que te das cuenta que son como tú, que se ríen y equivocan igual que tú. Realmente fue una gran experiencia, formamos un equipo de ensueño", indicó.

ANTE SU MAYOR RETO COMO ACTRIZ

En televisión, Sandra Echeverría acaba de estrenar "La Usurpadora", primera serie del proyecto Fábrica de Sueños que pretende realizar telenovelas emblemáticas en formato de serie.

Para la actriz, esta historia, que en 1998 protagonizara Gabriela Spanic, es el mayor reto que ha tenido en su carrera al interpretar a hermanas gemelas.

"Definitivamente es lo más fuerte que he hecho. Hacer dos personajes ha sido bastante complicado porque uno tiene acento, el otro no. Están en diferentes etapas, es un ir y venir de emociones y de acentos que sí me hizo batallar, pero finalmente es un reto que me ha hecho crecer como actriz", explicó.

En esta serie, la gemela malvada y frívola tiene escenas íntimas y aparece en lencería en actitudes retadoras y de connotación muy sensual. Echeverría explicó que todo eso fue más truco que otra cosa y que su familia, en especial su esposo, la apoyaron al cien por ciento.