Sacan de circulación a vehículos sin placas

Matamoros, Tam.- Los automóviles sin placas o NO oficiales como los de la UCD, Onapafa y Tec de Matamoros, no podrán circulan en base a las nuevas disposiciones del "doble no circula".

El jefe de la Oficina Fiscal del Estado de Tamaulipas en Matamoros, Mario Tomás Reyes Silva, señaló que también esto aplica para aquellos autos que no tienen placas. Explicó que estas disposiciones establecen que todos aquellos vehículos con placas Oficiales que son las mexicanas, regularizadas y de Texas si podrán circular, pero acatando las disposiciones del "doble no circulan".

Recordó que los días Lunes no podrán salir a circular las unidades motrices que cuya terminación de placa sea 0 y 1 (si existe una letra al final, se tomará en cuenta el penúltimo número). El martes corresponde a la terminación 2 y3, el Miércoles 4 y 5, Jueves 6 y 7, mientras que el Viernes 8 y 9.

El funcionario estatal recordó que esto aplica también para quienes vienen de la vecina ciudad de Brownsville, si la persona cruza en una unidad con el número de placa en su terminación que corresponda al no circula, se le va a estar retornando.

Destacó que por el momento no se tienen contempladas sanciones económicas, solo se va a estar regresando a las familias a sus casas, pero es probable de que si no se acatan dichas disposiciones, entonces si habrá de tomarse medidas más enérgicas. Agregó que las únicas placas oficiales son las que expiden los Gobiernos de Estados Unidos y México, de ahí en fuera de ninguna otra organización son validas.