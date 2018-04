¡SACAN BOLETO!

Terminó en Monterrey, Nuevo León la actividad de la eliminatoria Regional de atletismo en donde las reynosenses Zennia González y Camila Segura lograron clasificarse a la Olimpiada Nacional 2018 que se desarrollará en la ciudad de Querétaro a partir del 19 de mayo. De los 9 deportistas que Reynosa aportó a la selección de Tamaulipas, solamente González y Segura consiguieron el boleto para la máxima justa deportiva del país.

Zennia fue una de las figuras que tuvo Tamaulipas en esta etapa al conquistar tres boletos. El primero lo consiguió con el relevo 4x100 cronometrando 50.53 segundos, luego vendrían sus pruebas fuertes, salto de altura, subiendo a lo más alto del podio con una marca de 1.46 metros y por último ganando el primer lugar en el salto de longitud, con una marca de 5.30 metros.

Por otro lado, Camila consiguió su pase con el relevo 4x100 categoría Sub-16, compartiendo pista con Zennia, Griselda Martínez y María Fernanda Zubaran, las tamaulipecas arrasaron con Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, marcando 50.53 segundos. La saeta reynosense acarició la gloria en los 100 y 200 metros individuales, en ambas pruebas finalizó en el segundo lugar y tendrá que esperar los registros de las otras regiones del país, para saber si sus tiempos le alcanzan para meterse a la ON.

Camila ya fue la más rápida de México en el 2016 en categorías Infantiles y espera tener su revancha en la Olimpiada.

¿Y LOS DEMÁS?

Algo molesto pero más bien decepcionado, así se mostró el profesor Carlos Olvera luego de que sus pupilos no dieran los resultados esperados para Tamaulipas en esta edición 2018 del evento Regional. El entrenador de alto rendimiento se dijo insatisfecho pues esperaba un mejor rendimiento por parte de sus 9 seleccionados.

"Me siento insatisfecho, esperaba más, les dedicamos mucho tiempo y al final no dan resultados pues me siento decepcionado, pero bueno la escuela sigue y seguiremos con los talentos que vienen en formación continua, con los que si avanzaron a la Olimpiada estamos planeando dos semanas intensas de fuerza y explosión para mejorar la salida del block, que es lo que al final tuvo que ver en el segundo lugar con Camila, con Zennia solo ajustar detalles y que se ubique", detalló.