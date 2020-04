Saca su lado ácido

V

ergüenza, miedo al qué dirán, pudor. De todo ello Paty Cantú afirmó que ya tenía poco, pero el resto, lo que le quedaba, se lo quitó durante la cuarentena solitaria que hace en su casa por el coronavirus.

"Hago todos mis lives sin maquillaje, si lloro, pues lloro, si la gente no se ríe conmigo sino de mí, pues no me importa, me da gusto.

"Me puedo permitir que me vean en todos mis ángulos humanos y de humor", dijo Cantú en entrevista.

CREATIVA

En medio de la incertidumbre por las consecuencias del Covid-19, su creatividad se ha desatado: lleva un diario en redes, comparte un proyecto poético (#100poemasdecuarentena) y se estrenó como presentadora de un show de entrevistas en Instagram TV, con tono ácido.

Inspirado en lo que hace John Mayer con Current Mood y Zach Galifianakis en Between Two Ferns, su proyecto se titula Pillow Talks y trata de hablar con colegas artistas y colocarlos en situaciones desesperadas.

"Este humor agrio me parecía simpático. Creo que hacía falta un programa corto donde los artistas nos pongamos en ese lugar que suele dar vergüenza", señaló la intérprete de "Rompo Contigo" y "Suerte".

GRABA SOLA

Paty, quien graba todo ella sola, disfraza un maniquí de sus invitados y coloca como cabeza un iPad, desde donde los famosos, conectados en el lugar que se encuentren, interactúan con ella.

Ya ha tenido emisiones y charlas con Francisca Valenzuela, Ximena Sariñana, Tessa Ia y Chumel Torres.

"Ha estado chistosísimo, porque gente que ni me imaginaba lo está viendo. Recibí apenas un mensaje de María Elisa Ayerbe, una de las ingenierías latinas más importantes, reconocida en los Latin Grammy.

"´Me encanta tu programa. Por favor, déjame llamarte para ayudarte a resolver que el audio esté mejor´, me dijo. También hablaba con Fanny Lu, también lo quiero hacer", señaló.

ALISTA DISCO

Aunque lo artístico no lo ha abandonado (prepara un disco que planes lanzar a final de año), la tapatía admitió que estos tiempos disfruta presumir su esencia sin ningún filtro

"Llevo años mostrando a la gente quién es la Paty soldado, la Paty que te enseña la perfección de la posición de ballet, pero no lo que lloró para llegar. Ésa no soy yo. Todo lo que he hecho me ha costado muchísimo trabajo. Mucho de lo que he logrado hasido a pesar de...", concluyó.