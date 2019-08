Saca obsesiones en cine

Ciudad de México

Agorafóbico y obsesivo compulsivo es como se definiría a Jaime Camil en el cine.

Pero no es que el actor de "Jane the virgin" sea así, sino que es su personaje en el filme de comedia "Las píldoras de mi novio", ahora en posproducción y en la cual comparte créditos con la actriz Sandra Echeverría.

"Es un cuate supuestamente Don Juan y la pareja ideal, pero resulta que opera bien porque está en un coctel de medicinas porque tiene todas las condiciones que te puedas imaginar.

DIVERTIDA

"Entonces cuando van a un retiro, a una isla desierta, se le olvidan las medicinas por equis o zeta y se le van las cabras al monte; es hiperléxico, es todo, es una comedia física que me encanta hacer", señala.

"Las píldoras de mi novio" es un proyecto de Pantelion Films, con la dirección al argentino Diego Kaplan (Igualita a mí y 2+ 2).

El actor estadounidense Brian Baumgartner, de la serie "The office", forma parte del elenco.

La historia se rodó en locaciones de la Ciudad de México y Puerto Vallarta. Mónica Vargas y Leonardo Zimbrón (Nosotros los nobles y Club de cuervos) fueron responsables de la producción.

SU RETORNO

Es el retorno de Camil al cine nacional tras seis años, luego de haber actuado en "Amor a primera vista", de 2013. En su filmografía se encuentra, entre otras, "7 días" y "El cielo en tu mirada".

"Me han invitado a películas, pero por tiempo no he podido, pero estaré en donde me den la bendición de tener trabajo", comenta.

"Rosy Ocampo (productora de Qué pobres tan ricos), a quien amo, y yo, estamos siempre buscando proyectos, siempre", recalca.

EN TV

En octubre el histrión arrancará grabaciones de su sitcom Broke para CBS, en Estados Unidos.

Se trata de una serie hecha en vivo con público, en la que interpretará a un hombre quien, al perder su fortuna, va a vivir a casa de su hermana (Pauley Perrette, NCSI y Casi famosos).

Broke, a grabarse en Los Ángeles y de la cual también será productor, es una adaptación de la serie colombiana Pobre rico.

"Salimos al aire en enero o febrero, no está definido la fecha al aire", apunta Camil.