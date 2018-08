Saca su lado rudo

"Hasta hace unos meses pensaba que a mi edad ya no habían papeles para mí, para personas de mi edad y esto me ha hecho darme cuenta que puedo hacer aún muchas más cosas. Me gustó la manera de trabajar en las series y eso me ha dado un nuevo aliento y nuevas ganas de regresar a trabajar". Verónica Castro, actriz.

Ciudad de México

Si hay algo de lo que Verónica Castro está segura y orgullosa es del gran público que tiene y la quiere.

La actriz cuenta que tal hazaña no ha sido fortuita ya que a su "gente" se la ha ganado a pulso y durante muchas décadas. Quizá es por eso que ahora, a punto de estrenar la primera temporada de "La casa de las flores", Castro se muestra nerviosa y con un poco de miedo.

La angustia de la actriz no se debe a que considere que es un mal trabajo el que hizo, su preocupación es resultado de lo que el público verá en pantalla a partir de este lunes.

"Espero les guste, siento que es algo muy atrevido y no sé cómo lo vayan a tomar mis seguidores, aquellos que tengo desde que comencé, no quiero que se espanten y bueno, espero que a los millennials les guste, estoy en una posición en la que no sé qué pensarán, lo único es que no quiero decepcionar a mis fans de toda la vida ya que es un público que me gané con mucho trabajo y a lo largo de muchos años", dijo.

Entre otras cosas, en su nuevo papel Verónica regresará a vender rosas (ya lo hizo una vez en Rosa salvaje) pero ahora también venderá otra cantidad de flores y no sólo eso, porque la trama la hará que en algún punto también comercialice marihuana.

Eso no será todo, la actriz se mostrará como una madre, dueña de un emporio de flores, con un matrimonio y familia aparentemente perfectos, aunque quebrados por dentro.

"Es una madre que vive de las apariencias y la vida la llevará a atravesar cosas que la harán replantearse su vida y la manera en la que la ha conducido, ya que al principio es una mujer que quiere guardar las apariencias y hará todo para que así siga".

Verónica señaló que aunque en esta producción de Netflix el director Manolo Caro la llevó a hacer cosas que considera atrevidas, algo a lo que se negó rotundamente fue a hacer escenas de cama.

"Manolo me mintió, me dijo que iba a ser una madre muy melodramática y acepté. Nunca me dijo que iba a hacer tanta barbaridad, a lo único que si me negué fue a las escenas de cama, por qué siempre he respetado mucho a mi público y eso si no lo iba a hacer, aún cuando estaba escrito, no lo hice", detalló en entrevista.

DISFRUTA DE SU PAPEL

La Vero explicó que si bien disfrutó hacer este papel que la retó y orilló a hacer cosas que antes no hacía, se muestra preocupada por saber cuál será la percepción que tendrá de su nuevo trabajo tanto los fans que crecieron con ella, cómo aquellos que son más jóvenes y no la conocen.

Aseguró que a pesar de haber disfrutado este papel y regresar a los foros de televisión, no está en sus planes regresar a esta ficción, si se llegara a anunciar una segunda temporada.

"Hacer una nueva temporada no, mi personaje termina bien y hasta ahí. Yo acepté, me llevo mi dinerito y hasta ahí. Lo disfrute y todo", expresó la actriz.

Aunque la madre de Cristian Castro tiene claro que no está en sus planes regresar a esta ficción, afirmó que trabajar en una serie y de la mano de una plataforma como Netflix, le ha abierto la posibilidad de regresar en breve a trabajar en proyectos televisivos o cinematográficos.