´Sabotean´ a los Gopes; liberan jueces a 190 criminales

Por fallas en la detención o pifias judiciales en la integración de las carpetas de investigación poco más de 190 criminales que fueron capturados en redadas por las fuerzas de élite de la Policía Estatal, principalmente, (Gopes) obtuvieron la libertad al no realizarse el proceso de detención de forma correcta.

De acuerdo con información emitida por la Fiscalía General de Tamaulipas a través de la plataforma Nacional de Transparencia, las fallas por parte de los elementos de la Policía Estatal o la Policía Investigadora al momento de realizar la detención son los errores más frecuentes por los que se obtiene la libertad de los presuntos delincuentes.

En el Código Penal Federal y en el del Estado de Tamaulipas se indica que al momento de que una persona es detenida por su presunta participación en un delito los elementos policiacos deben de cumplir reglas como informarle sus derechos, el motivo de la detención o no agredir al detenido.

En caso de que no se cumpla con lo marcado por el Código Penal al momento de realizar la detención, el Ministerio Público o un juez de control puede calificar de ilegal la privación de la libertad con lo que el acusado sale de la cárcel.

En 60 casos más la Fiscalía General de Tamaulipas decretó que no hubo flagrancia al momento de la detención, esto quiere decir que no se puede demostrar que la persona estuviera realizando el delito cuando las autoridades lo privaron de su libertad.

Entre los delitos por los cuales se decretó la libertad por no ser legal la detención se cuentan los de robo, agresiones, en estos casos cuando se determina la no legal detención, la fiscalía no puede acusar a la persona por el mismo delito.

Uno de los casos en donde las personas detenidas por las autoridades por presuntamente cometer un delito sucedió en la ciudad de Matamoros cuando un juez de control determinó que la detención no fue legal.

El caso involucra a 10 personas detenidas por la Policía Estatal de Tamaulipas acusadas de posesión de armas de fuego y droga, en este caso el juez determinó ilegal el procedimiento al no contar la autoridad con una orden de cateo para ingresar al domicilio donde fueron asegurados.

En contraste las vinculaciones a proceso realizadas en el sistema de justicia penal de Tamaulipas del año 2018 a la fecha son poco más de mil 800 casos, sin embargo, no todos ameritan que la persona se encuentre en prisión durante el desarrollo del proceso.

En el nuevo sistema de Justicia Penal, la última opción para la autoridad es la privación de la libertad de la persona, la cual se llama medida cautelar de prisión preventiva, a excepción de los casos como homicidio, aportación de armas de fuego o delincuencia organizada.

ESTALLAN LOS POLICÍAS: ´¡JUECES CORRUPTOS!´

En este escenario, el pasado sábado elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acusaron a los jueces del Poder Judicial de Estado de Tamaulipas (PJET) de ser corruptos y liberar a presuntos integrantes del crimen organizado de la frontera norte.

Policías entrevistados que pidieron el anonimato aseguran que los jueces de control no vinculan a proceso a detenidos en flagrancia, y esto provoca atentados y homicidios contra los elementos de seguridad que realizaron las aprehensiones.

El caso que detonó mayores señalamientos ocurrió el sábado en Victoria, la capital de Tamaulipas. Por la mañana del sábado 31 de octubre, hombres armados asesinaron al delegado policiaco en Reynosa, Tomás Charles Ortiz, cuando estaba franco dentro de un vehículo afuera de una farmacia.

El delegado Charles Ortiz fue asesinado de balazos en la cabeza sentado en el asiento del copiloto de una camioneta Jeep. Su hermano Alejandro también fue víctima de homicidio y su cuerpo quedó fuera de la camioneta, al pie de la puerta.

La ejecución del comandante Charles Ortiz desató las acusaciones de los policías. Los elementos afirman que el asesinato fue cometido por integrantes del Cártel del Noreste en respuesta a la detención y puesta a disposición de cuatro hombres en Miguel Alemán. Empero, el juez José Arturo Córdova Godínez los dejó en libertad.