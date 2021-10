Sabotean a ´Eternals´

"Totalmente irreconocible de los cómics. Todo lo que hace es marcar todas las casillas de Hollywood ´Woke´. Lo que parece ser el objetivo, no contar historias. Pero eso no es sorprendente en estos días. No desperdicies tu dinero. No vale la pena", escribió un usuario.

IMDb se vio obligado a eliminar la sección de "calificación de audiencia".

Eternals tiene la temática más diversa de todas las películas de Marvel hasta ahora. La película presenta a la primera familia abiertamente gay de la empresa, actores de diferentes orígenes étnicos y el primer superhéroe sordo en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Marvel ha mejorado en sus esfuerzos hacia la representación después de las críticas de intentos anteriores, como su primer personaje abiertamente gay en Avengers Endgame, que fue una decepción para los fanáticos.

El bombardeo de reseñas se ha producido para varias películas y programas de televisión de alto perfil en los últimos años.

En 2019, Rotten Tomatoes cambió su política, deteniendo las reseñas de usuarios previas al lanzamiento después de que Capitana Marvel fuera trolleada por fanáticos a quienes no les gustó el mensaje feminista de la película.

Black Panther, estrenada un año antes, recibió un trato similar debido a que su elenco está compuesto en su mayoría por actores afroamericanos.