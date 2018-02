Sabina Berman: Director de casting de película 'Gloria Trevi' pidió a niñas que se desnudaran

Durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui en su noticiero matutino, la guionista de la película no reveló el nombre del director del casting, pero detalló que la persona pedía a las candidatas a desnudarse, acostarse y abrir sus piernas si querían obtener el papel.



Reveló que muchas de las aspirantes eran adolescentes de entre 12 y 14 años.



Berman detalló que se encontraba en Nueva York cuando recibió la llamada del director de la película, Christian Keller, de origen suizo.



Vía telefónica, el cineasta le preguntó a la escritora si en México era normal que en los castings las actrices se desnudaran y abrieran sus piernas para obtener el papel.

"Yo no le vi, pero estaba sucediendo. Es un caso muy fácil de reconstruir y es un caso más que sucede en el mundo de la farándula, que se ve normal", dijo la guionista de la película.



"Con el movimiento #metoo no se ve normal. Las mujeres no tenemos que avergonzarnos por sufrir acoso y lo que tiene que pasar es que sean castigados".



En ese momento del casting el acoso era tan normalizado que Berman no aviso a la Policía de los que sucedió con las actrices, dijo.



A pregunta expresa de Aristegui, Berman dijo que tampoco sabía si los papás de las menores estaban enterados de lo que pasaron sus hijas durante el casting.