Sabía AMLO sobre videos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que supo de los videos donde se observa en al menos dos ocasiones a Pío López Obrador recibir de David León paquetes con dinero en efectivo, desde hace cinco días por medio de David León quien le advirtió que serían difundidos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que fue él quien sugirió a David León que no aceptara el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperar a que se aclarara este asunto.

"Yo sabía desde hace cinco días o seis. Me buscó David León en donde le advertía que iban a salir estos videos, y le dije que enfrentara la denuncia y que dijera la verdad.

"Y ayer que salen los videos me habla para comentar que iba a poner un mensaje explicando, lo hizo y le sugerí de qué también no aceptar el nombramiento para hacerse cargo de la empresa distribuidora de medicamentos y que esperar a que se aclarara este asunto porque el manejo de los medicamentos estuvo plagado de corrupción, la compra de los medicamentos, la distribución de los medicamentos.

"Entonces con esto pues no podría él hasta que no se aclare la situación hacerse cargo de esa empresa que tiene como propósito que no se roben el dinero de los medicamentos como sucedía, porque estamos hablando de una compra de alrededor de 90 mil millones de pesos y muchos intereses", dijo.

SON APORTACIONES

Ante los videos en donde se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibir dinero de David León, propuesto para ocupar la empresa del Estado que coordinará la entrega de medicamentos al sector Salud, el titular del Ejecutivo federal acusó que se trató de una reacción a los casos de Emilio Lozoya y de Generó Luna, y aseguró que estos montos se tratan de aportaciones para fortalecer su movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba, pero indicó que "no tiene nada que ver con la elección de 2018.

En conferencia de prensa desde el Campo Militar 14-A, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos videos no tienen comparación con el caso Emilio Lozoya, puesto que en este fueron "extorsiones" y "mordidas". "No somos iguales", dijo.

DESCONOCE SI

SE REPORTÓ AL INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desconoce si el dinero que David León le entregó en 2015 a Pío López Obrador, hermano de mandatario, fue reportado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero señaló que está seguro que ese dinero era para la compra de gasolina y otros gastos para apoyar su movimiento.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Campo Militar 14-A, el titular del Ejecutivo federal señaló que se deberá investigar qué hacía su hermano Pío con el dinero entregado.

-"¿No le ha dicho David León si fue reportado este dinero ante el INE?

-"No sé exactamente si fueron reportados, no tengo la información pero se va a saber cuándo se aportaron estos recursos pues se usaban. Ahí mismo se dice que era para el sonido, para las asambleas, la gente cooperaba para eso, que no había recursos y todos ayudaban y si había gente que aportaba recursos gente muy humilde, donde teníamos la cuenta (bancaria) mes con mes depositaba para mantener el movimiento".

Y agrego: "Entonces lo que hay que ver con la investigación es el origen del dinero, para qué se usaban, cuál era el fin último en el mismo video se habla".

El mandatario aclaró que el nombre de "Marcelo" que se menciona en los videos, no es el canciller Marcelo Ebrard, sino del entonces dirigente de Morena en Chiapas

"Aclarar todo, por ejemplo, el maestro Marcelo tiene que decir si Pío le entregó ese dinero, para que se usaba, a quién se les entregaba, porque estoy seguro que era para apoyar

DISPUESTO A DECLARAR

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está dispuesto a acudir a un ministerio público a declarar sobre los videos donde se observa en al menos dos ocasiones a Pío López Obrador recibir de David León paquetes con dinero en efectivo, además de recomendar a su hermano y a León que no se amparen puesto que "el que nada debe, nada teme".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que no sería la primera vez que acudiría a un ministerio público.

"Claro que sí estoy dispuesto, no sería la primera vez que iría al ministerio público.

"Si voy, que sea la Fiscalía la que resuelva y recomendaría tanto a Pío como a David con todo respeto, ellos son libres, que no se amparen, que den la cara", dijo.