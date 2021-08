Sabe Raúl Jiménez que aún no está en ritmo

Si te digo ahora, siendo sincero, no estoy para 90 minutos; no estoy preparado. Donde estoy, creo que me he recuperado por completo. Ha sido un largo, largo camino y mucho, mucho tiempo, pero creo que estoy completamente recuperado". RAÚL JIMÉNEZ, DELANTERO MEXICANO

El atacante tricolor aseguró en entrevista con el portal de los Wolves, que aún está lejos de poder disputar un partido completo, pero se dijo listo para comenzar la temporada con los Lobos el próximo 14 de agosto.

"Donde estoy, creo que me he recuperado por completo. Ha sido un largo, largo camino y mucho, mucho tiempo, pero creo que estoy completamente recuperado. El médico dijo que estoy bien, pero en cada partido, en cada entrenamiento me preguntan cómo estoy, así que después de eso, siento que estoy listo para empezar", expuso el ariete mexicano.

Jiménez volvió a las canchas en el inicio de la pretemporada del Wolverhampton e incluso suma par de goles luego de mecer las redes frente al Al Shabab, el 27 de julio, y ante el Stoke City, el sábado pasado.

"Se siente increíble. Después de casi ocho meses, se siente como si fuera mi primera vez allí, en el campo, así que estoy feliz de estar de regreso aquí.

"Fue realmente bueno. Aunque no eran nuestros seguidores , me vieron, me mostraron su respeto y también se alegraron de que yo estuviera de vuelta en el campo ", abundó sobre el partido ante el Crewe del 17 de julio, el primer duelo de la gira de preparación del equipo.

La Premier League arranca en par de semanas y será hasta la segunda jornada cuando Jiménez se reencuentre con su afición, en el compromiso en el que los Lobos recibirán al Tottenham en el Estadio Molineux.

"Va a ser realmente bueno. Lo estoy esperando. Tengo muchas ganas de estar allí, disfrutar del juego, disfrutar de la multitud, la gente y ellos están esperando el juego en el Molineux. Ha pasado un largo camino desde el último partido allí, así que estamos mirando hacia adelante", concluyó el mexicano.