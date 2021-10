Sabe cómo ganarles

Será su primer Clásico Regio Femenil como directora técnica de Rayadas, pero Eva Espejo ya ha vencido a Tigres Femenil y dirigiendo a un equipo que viste de azul y blanco.

En su historial como entrenadora, Espejo ya pudo vencer a Tigres Femenil en tres ocasiones, incluyendo las Semifinales del Torneo Apertura 2017.

En total, Espejo, actual entrenadora del Monterrey, suma 3 triunfos y seis derrotas ante las felinas, a quienes les ha ganado un juego del rol regular y dos de Liguilla.

"Siempre enfrentar a Tigres requiere un reto importante como equipo de la Liga, pero hoy lo enfrento creo desde otro lugar y otra perspectiva y hay que tenerlo en cuenta; no es una revancha personal (por la útlima Liguilla en el Guardianes 2020), pero sí es un buen examen para nosotros", comentó.

"Es una historia diferente, cada uno de los Clásicos y cada uno de los 90 minutos que se juegan es una historia diferente"

La entrenadora albiazul aseguró que van a salir a ganar.

"Somos un equipo ganador, y queremos ganar y vamos a ganar dentro y fuera de la cancha aun y cuando los tres puntos no vayan a casa", añadió.

Señaló que una eventual derrota ante las felinas, que suman 11 triunfos al hilo desde el arranque del torneo, no tiene porque modificar su objetivo final que es ser campeón; tampoco un triunfo o un empate.

"Respeto mucho el Clásico Regio, me siento súper afortunada de vivir estos momentos. Si alguien me lo hubiera dicho hace unos años yo creo que ni me lo hubiera imaginado estar aquí, ser la primera mujer que lo logra dirigir en una de las dos bancas", aseguró.